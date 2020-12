Löchrig

Staedter Linzerausstecher Foto: Lukas Friesenbichler

Linzeraugen zählen zu den Klassikern in österreichischen Keksdosen. Um sie herzustellen, braucht man einen runden Ausstecher mit Zähnen und drei Löchern und einen ohne Löcher für das Gegenstück. Dieser Testteilnehmer vereint beide Ausstecher in einem Modell. Allerdings ist das Umrüsten schwierig, vor allem wenn die Hände vom Teig fettig sind. Ist das gelungen, arbeitet er gut.

Staedter Linzerausstecher, bei Cuisinarum, www.cuisinarum.at, 5,95 Euro

2 von 6 Punkten





Putzig

Weihnachtsdackel von Birkmann Foto: Lukas Friesenbichler

Die ganze Dackelpracht kommt nur zur Geltung, wenn der Teig etwas dicker ausgewalkt wird. Damit er nicht in den kleinteiligen Ecken der Innenprägung hängen bleibt, den Ausstecher immer wieder in Mehl tauchen. Nach getaner Arbeit darf der Hund in den Geschirrspüler. Die Kekse sehen besonders nett aus, wenn die Mütze und der Schal mit roter und weißer Glasur dekoriert werden.

Birkmann, Weihnachtsdackel mit Innenprägung, bei Eurospar, 4,99 Euro

4 von 6 Punkten





Spaßig

Prägestempel Schneemann Foto: Lukas Friesenbichler

Das Hantieren mit dem Schneemann weckt, nicht nur wegen des putzigen Motivs, das Kind in der Testerin. Der kleine Ausstecher lässt sich leicht in den Teig drücken, nimmt diesen auf. Anschließend wird er mit dem Drucker auf das Backblech gesetzt. Dabei erhält der Schneemann auch gleich seine Prägung. Macht Spaß, funktioniert kinderleicht und ist günstig.

Prägestempel Schneemann, Kunststoff, bei www.geschirrshop.com, 3,00 Euro

5 von 6 Punkten





Herzig

Herzausstecher Foto: Lukas Friesenbichler

Herzen in verschiedenen Größen vorrätig zu haben schadet sicher nicht. Diese eignen sich sehr gut für fast jede Art von Keksteig. Unterschiedlich große Herzen können mit Marmelade zu herzigen Keksen zusammengesetzt werden. Oder das kleinste Herz dient als Lochausstecher für das größte – fertig sind die Herzlinzer. Im Geschirrspüler werden sie alle wieder sauber.

5 Herzausstecher 2–6 cm, Edelstahl, bei www.geschirrshop.com, 5,50 Euro

5 von 6 Punkten

(Helga Gartner, RONDO, 3.12.2020)