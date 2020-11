Hier geht es zum Corona-Livebericht



[Panorama] Über den Sinn von Massentests wird heftig gestritten.

[Frage und Antwort] Skination Österreich in Aufruhr: Pisten wegen Corona sperren?

Panne bei Masken für Pflege und Sozialarbeit.

[Podcast] Podcast: Wie wir Gewalt an Frauen verharmlosen.

[International] Gerüchte über Putins Krankheit und Tochter.

Thanksgiving in den USA in Zeiten der Pandemie auf Sparflamme.

[Wirtschaft] Wien rechnet 2021 mit einem Budgetloch von fast zwei Milliarden Euro.

[Blog Medienrecht] Trottel und Dreckskerle: Wo liegen die Grenzen der Meinungsfreiheit in der Beschimpfung von Politikern?

[Sport] Fußballlegende Diego Maradona ist tot.

[Besser leben] Podcast: Was wir uns vorm Shopping fragen sollten.

[Was macht…] Die Ausnahmesituation durch die Corona-Pandemie setzt vielen psychisch zu. Wie Psychologinnen und Psychologen Menschen in Krisen unterstützen und welche Unterschiede es zu TherapeutIn und PsychiaterIn gibt, erfahrt ihr hier.

[Wetter] Während über den Niederungen und auch manchen alpinen Becken den ganzen Tag über zähe Nebel- oder Hochnebelfelder liegen, scheint abseits des Nebels beziehungsweise über dem Nebelmeer die Sonne weitgehend ungestört. Der Wind weht oft nur schwach. Frühtemperaturen minus 5 bis plus 2 Grad, in einigen Tälern bei klarem Himmel auch darunter. Tageshöchsttemperaturen bei Dauernebel nur um oder knapp über dem Gefrierpunkt, sonst mit Sonnenschein bis über plus 10 Grad.

[Zum Tag] 1992: Ein Großbrand in der Wiener Hofburg in der Nacht auf den 27. November zerstört Teile des Gebäudes.