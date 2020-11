[Corona] Vorbereitung für Wiener Massentests läuft schon, Heer wird benötigt.

[Wirtschaft] Hygienekonzepte en masse: Wie sicher ist Skifahren heuer tatsächlich?

Für Heerscharen an Paketkurieren ist der Shoppingwahnsinn kein Grund zum Feiern.

[Wissenschaft] Florian Krammer über RNA-Impfstoffe: "Das Risiko ist verschwindend gering".

[Podcast] Der Mythos Maradona, erklärt.

[International] Proteste in Frankreich und Spanien gegen Polizei.

Ehemalige slowakische Staatssekretärin half Journalistenmord-Angeklagtem.

[Kultur] Kulturwissenschafterin Bronfen erklärt im Gespräch mit Stephan Hilpold, was uns Romane und Filme über die jetzige Pandemie erzählen können.

[Ideenreich] Sacher-Torten-Drive-In: Mit dem Angebot, sich die Torte ins Auto reichen zu lassen, versucht das Hotel Sacher, das eingebrochene Geschäft im Lockdown aufzufangen – mit Erfolg.

[Karriere Quiz] Kreative, sozial oder doch der/die geborene VerkäuferIn? Finde heraus, welcher Job zu deinem Lebensstil passt!

Starte jetzt die Jobsuche.

[Wetter] Über den Niederungen liegen wieder oft ganztägig zähe Nebel- und Hochnebelfelder. Oberhalb der feuchten Schicht ist es hingegen sehr sonnig. Der Wind weht nur schwach. Frühtemperaturen minus 6 bis 0 Grad, in manchen Alpentälern auch darunter. Tageshöchsttemperaturen bei Dauernebel meist nur minus 2 bis plus 2 Grad, in sonnigen Mittelgebirgslagen hingegen bis zu 10 Grad.

[Zum Tag] 1582: Das Aufgebot zur Heirat des 18-jährigen William Shakespeare mit Anne Hathaway wird bestellt.