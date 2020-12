Kaum jemand hat die Fantasy-Literatur-Landschaft so geprägt wie "Herr der Ringe"- und "Hobbit"-Autor J. R. R. Tolkien. In Oxford, England, steht sein langjähriges Wohnhaus nun zum Verkauf. Doch Fans wollen es nicht erneut in privaten Händen sehen – sondern ein Museum daraus machen.