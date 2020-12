PRO: Lasset uns beten!

von Conrad Seidl

Glauben, sagt der Volksmund, heiße: nichts wissen. Das stimmt aber nicht, denn zumindest eines weiß man: Wem der Glaube an ein höheres Wesen, einen Allmächtigen, an einen großen Baumeister des Weltalls, oder wie immer sonst man Gott nennen mag, gegeben ist, der findet Kraft im Gebet. Das Gebet schafft den Gläubigen Ausgleich zum Tagesgeschäft, relativiert die Sorgen und erinnert an die eigene Unzulänglichkeit.

Alles Dinge, derer gerade Politiker und diese besonders in schwierigen Zeiten bedürfen. Dass jene Politiker, die heutzutage überhaupt noch die Hilfe Gottes suchen, vor allem römisch-katholische Christen sind, sollte in einem Land, in dem sich 56 Prozent der Bevölkerung zur römisch-katholischen Kirche bekennen, nicht verwundern.

Und es sollte auch niemanden ausschließen.

Das hat die Gebetsrunde, zu der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundesratspräsidentin Andrea Eder-Gitschthaler am "Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria" geladen haben, auch nicht getan. Wer dabei sein wollte, konnte dabei sein. Dass da auch Christen dabei waren, die neben ihrer Glaubensagenda ein paar fundamentalistische Ansätze mitbringen und diese nur allzu gerne in der Politik, speziell in der der ÖVP, verankern wollen, mag irritieren. Vielmehr aber sollte es Ansporn für die katholische Kirche sein, ihre Positionen klarzustellen. (Conrad Seidl, 9.12.2020)