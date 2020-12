Nach Verfassungsgericht-Entscheidung zu "Plemplem"-Sager im ORF kündigt Stronach-Anwalt Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte an; Manfred Klimek hofft 2021 auf "Abgehen vom Erziehungsjournalismus"

Mit Abbestellungskampagnen, Inseratenboykotten oder der Streichung der Presseförderung war die "Kleine Zeitung" in Kärnten vor allem in der zweiten Landeshauptmannära Jörg Haiders (1999–2008) konfrontiert. Nicht zuletzt wegen Antonia Gössinger, die als Politikjournalistin die Machenschaften der FPÖ- und später BZÖ-Regierungsmannschaft kritisierte und aufdeckte.

Foto: Kleine Zeitung/HELMUTH WEICHSELBRAUN

Hier kommen die Mediennews von heute:

Bilanz zum Abschied: "Es gibt so viele Parallelen zwischen Kurz und Haider" – Antonia Gössinger, Chefredakteurin der "Kleinen Zeitung" in Kärnten, über die Haider-Ära, Buberlpartien und den empathielosen Kanzler

Analyse im ORF: Verfassungsgericht sieht Filzmaiers "Plemplem"-Befund über Stronach im Rahmen der Meinungsfreiheit – Höchstgericht: "Kein Verstoß des ORF gegen das Objektivitätsgebot" – Update: Stronach-Anwalt Krüger kündigt Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte an

Etat-Prognose 2021: Thomas Drozda (SPÖ) befürchtet "Wiederholung von 2020" in Medienbranche – Mediensprecher der Sozialdemokraten: "Regierung inseriert auf Rekordniveau, Motto: Ich (Regierung) schau auf dich, du (Medium) schaust auf mich"

Etat-Prognose 2021: Manfred Klimek hofft 2021 auf "Abgehen vom Erziehungsjournalismus" – "Welt"-Autor über Red-Bull-Boss: "Dietrich Mateschitz wurde mit all seinen Möglichkeiten nie ein Berlusconi Österreichs"

3. Jänner: Ein Fall, zwei Perspektiven: Ferdinand von Schirachs "Feinde" im ORF – Klaus Maria Brandauer als Strafverteidiger in kammerspielartigem Gerichtsdrama – Am Sonntag ab 20.15 Uhr in ORF 2 und der ARD

Ab 4. Jänner: ORF 3 zeigt Vierteiler über "Habsburgs Ringstraßenbarone" – Friedrich von Thun erzählt Geschichte der Ephrussis, Epsteins und Todescos

Abschied: Peter Lammerhuber verlässt die GroupM mit Jahresende – Er gründete 1987 die Mediaagentur MediaCom, 2006 wurde er zum CEO der GroupM Austria berufen

Switchlist: Braunbären, Superhelden, Ella, Marvel's The Avengers, Die Toten vom Bodensee, Wuchteln, Schmäh, Politsatire, Marnie – TV-Tipps für Mittwochabend

Die Etat-Redaktion wünscht schon jetzt einen guten Rusch und das Allerbeste für 2021!