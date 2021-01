[International] Sturm auf US-Kapitol: Wo waren die Sicherheitskräfte?

Was Trump nach der Chaosnacht drohen könnte.

Podcast: Sturm aufs Kapitol – Trumps trauriges Ende?

Analyse: Der Sudan besiegelt Normalisierung seiner Beziehungen zu Israel.

[Corona-Kommentar] Wer ist verantwortlich für das Impfversagen?

Verwirrung um Impfstart: Anschober sieht "null Notwendigkeit" für personelle Konsequenzen.

[Wirtschaft] Bitcoin setzt Höhenflug fort und durchbricht 40.000-Dollar-Marke.

[Inland] Auf oder zu? Strategie für Schulen gesucht.

[Kultur] Die rechten Spinner, die den US-Senat stürmten, sind zwar brandgefährlich. Sie bleiben aber Spinner. Zentrale Figur dabei, ein QAnon-Wikinger in Indianerkostüm. Eine Spurensuche.

[Wohnungstyp] Garconniere: Die Einzimmerwohnung im Porträt.

[Wetter] Bereits in den frühen Morgenstunden zieht von Südosten ein Wolkenband auf, das weite Teile der Steiermark, des Burgenlandes und Kärntens erfasst. Vom Südburgenland bis nach Unterkärnten kann es dabei zeitweise etwas schneien. Überall sonst überwiegt oft sonniges Wetter. Bis 4 Grad.

[Zum Tag] 1899: Nach nur einem Sieg in 19 Spielen wird der im September des Vorjahres gegründete Erste Wiener Arbeiter-Fußball-Club in einer Krisensitzung in Sportklub Rapid Wien umbenannt. Das gilt heute als offizieller Gründungstag des Vereins.