2020 war ein herausforderndes Jahr für Familien. Aber man konnte vielleicht auch ein paar Dinge über seine Kinder lernen. Was war das bei Ihnen?

Computerspiele spielen, gemeinsam kochen und in die Welt der eigenen Kinder etwas mehr Einblick bekommen – das vergangene Jahr hat das möglich gemacht. Die Kleinen waren doch recht viel zu Hause. Trotz all der Herausforderungen haben auch viele Familien die viele gemeinsame Zeit genossen und vielleicht die eine oder andere neue Facette des Nachwuchses kennengelernt.

Vielleicht haben Sie ein paar Spieletricks von Ihrem Kind gelernt. Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/mstudioimages

Auch wenn Job und Distance-Learning für viele oft schwierig unter einen Hut zu bringen waren, so lernte man auch einiges von seinen Kindern, über sie und vielleicht auch über sich selbst. Dass Kinder andere Kinder brauchen, diese Vermutung hatten wohl schon einige Eltern. Dass sie aber auch ihre Lehrkräfte und die Schule vermissen, diese Erkenntnis war für so manche Eltern neu. Und vielleicht konnte man sogar ein wenig Knowhow über Computerspiele, Internet und Smartphones von den Kindern absaugen oder sie dabei beobachten, wie sie mit herausfordernden Situationen umgehen und ihr Leben so bewältigen.



Was haben Sie über Ihr Kind in der Pandemie gelernt?

Was konnte Ihr Kind Ihnen beibringen? Wie kommt Ihr Kind mit der Situation klar? Welche Auswirkungen hat Homeschooling auf die Familiendynamik? Und welche positiven Aspekte gab es für Ihre Familie im vergangenem Jahr? (wohl, 13.1.2021)