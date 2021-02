Nawalny musste für die Verhandlung in eine Glaszelle. Foto: imago images/ITAR-TASS

Moskau – "Einen sperrt ihr ein, um Millionen einzuschüchtern." Alexej Nawalny hatte in seinem Schlussplädoyer wenig Illusionen bezüglich des Urteils. Er sollte recht behalten.

Am Ende eines strapaziösen Verhandlungstags gab das Gericht dem Antrag der Gefängnisverwaltung auf Umwandlung seiner Bewährung in eine Haftstrafe statt. Der prominente Kreml-Kritiker muss für dreieinhalb Jahre in Haft. Zehn Monate werden Nawalny aus dem Hausarrest als verbüßt angerechnet, er muss für zwei Jahre und acht Monate in Haft. Nawalnys Anwalt kündigte an, Einspruch gegen das Urteil erheben zu wollen. Befürworter Nawalnys riefen unmittelbar nach der Verkündung des Urteils zu Protesten in Moskau auf.

Rücktritt vor Prozessbeginn

Die erste Pointe bot der Prozess schon vor Verhandlungsbeginn: Wjatscheslaw Detischin, der Leiter des Moskauer Bezirksgerichts Simonowski, das den Fall am Dienstag – allerdings wegen des Medienaufkommens im Gebäude des Moskauer Stadtgerichts – hörte, hatte vor Prozessbeginn seinen Rücktritt eingereicht. Ob ein Zusammenhang besteht, wollte das Gericht nicht kommentieren.

Während auf der Straße Nawalny-Anhänger für die Freilassung des Politikers demonstrierten und über 350 Personen festgenommen wurden, sprang eine andere Richterin im bizarren Prozess ein. Konkret ging es darum, ob und wie sich Nawalny während seiner ambulanten Reha in Deutschland bei der Moskauer Polizei regelmäßig hätte registrieren müssen. Eine Krankschreibung ist noch kein triftiger Grund zum Fehlen. Zumindest nicht nach Ansicht der russischen Justiz. 60-mal habe Nawalny gegen die Bewährungsauflagen verstoßen, so die Anklage. Der Großteil der Vorwürfe stammt aus der Zeit, als Nawalny in Deutschland weilte. Die Verteidiger versuchten zu beweisen, dass Nawalny bis November krankgeschrieben war und die Behörden darüber auch schriftlich informiert habe.

Im Koma nach Vergiftung

Der gebürtige Moskauer ist der härteste Kritiker von Präsident Wladimir Putin in Russland. Als er im August während einer Wahlkampf- und Recherchereise durch Sibirien auf dem Rückflug zusammenbrach, wurde er zunächst in einem Krankenhaus in Omsk behandelt. Später konnte seine Frau Julia seine Ausreise nach Deutschland durchsetzen, wo er dann im Berliner Universitätskrankenhaus Charité geheilt wurde. Putin erklärte im Dezember auf seiner Jahrespressekonferenz, er persönlich habe die Erlaubnis gegeben, da Nawalny wegen seiner Vorstrafen ansonsten nicht hätte ausreisen dürfen.

Ein Bundeswehrspeziallabor stellte fest, dass der 44-jährige Politiker mit einem chemischen Kampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden war. Labore in Frankreich und Schweden sowie Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen bestätigten den Fund. Russland zweifelt ihn nach wie vor an.

Politische Motivation

Beobachter betrachten die Umwandlung der Bewährung in eine Haftstrafe als politisch motiviert. Zumal auch der Ausgangsprozess 2014 gegen Alexej Nawalny und seinen Bruder Oleg um angeblichen Betrug am französischen Kosmetikhersteller Yves Rocher als dubios gilt. Konzernvertreter konnten keinen Schaden feststellen. Alexej erhielt damals dreieinhalb Jahre auf Bewährung, während sein Bruder die Haft antreten musste.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte den Prozess 2017 als unfair und das Urteil als willkürlich eingestuft und Russland zu Schadenersatz verurteilt. Paradox: Russland hat die Kompensation ausbezahlt, das Urteil aber nicht revidiert. Der Fall hat längst außenpolitische Dimensionen angenommen. Mehrere europäische Diplomaten besuchten den Prozess. Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenamts, sprach von einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten.

Forderung nach Freilassung

Die USA haben indessen die sofortige Freilassung Nawalnys gefordert. Man sei "äußerst besorgt", teilte US-Außenminister Antony Blinken in Washington mit. Die USA würden sich eng mit ihren Verbündeten abstimmen, "um Russland zur Rechenschaft zu ziehen", betonte er. Auch jene Personen, die im Zuge der Pro-Nawalny-Demonstrationen festgenommen wurden, sollen freigelassen werden.

"Seine Menschenrechte und Grundfreiheiten müssen respektiert werden, genau so wie jene aller anderen Protestierenden und Medienvertreter, die in den vergangenen Tagen festgenommen wurden", schrieb das österreichische Außenministerium auf Twitter. (André Ballin aus Moskau, 2.2.2021)