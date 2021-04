Bei der Auswahl eines Hotels steht die Kategorie Freundlichkeit noch vor dem Preis deutlich an erster Stelle. Foto: Relax Guide/Guglwald

Bei kaum einem anderen Urlaub ist die Atmosphäre in einem Hotel so entscheidend wie be einem Wellness-Aufenthalt. Denn was nützt die größte Saunalandschaft oder das beste Essen, wenn im Haus schlechte Stimmung herrscht. Das zeigte auch eine Umfrage unter den Leserinnen und Lesern des kritischen Wellnesshotelführers "Relax Guide": bei der Auswahl eines Hotel steht die Kategorie Freundlichkeit noch vor dem Preis deutlich an erster Stelle.

Erfreulicherweise herrscht in den heimischen Qualitäts-Spas offenbar ein sehr wertschätzender Umgang mit den Gästen. Bei der Befragung gaben über 80 Prozent an, be ihrem jüngsten Aufenthalt "auffallende Freundlichkeit" erfahren zu haben. Die "Lilie für Herzlichkeit" (die Lilie gilt, wie beim "Relax Guide" üblich, als Bewertungssymbol) wurde folgerichtig auch gleich an zehn Häuser vergeben. Darunter sind kleinere Familienbetriebe, renommierte Traditionshäuser und weitläufige Wellnessresorts.

Das Schiff Romantik-Hotel ****, Vorarlberg, zwei Lilien (15 Punkte)

Ruheoase fernab vom Mainstream: Das sympathische Haus von Familie Metzler mit nur 60 Betten setzt auf authentische Herzlichkeit, Ursprünglichkeit und Verbundenheit zur Region. Liebevolle Details sowie das freundliche und zuvorkommende Team sorgen für ein behagliches Wohlfühlambiente, befinden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage.

Der Daberer – das Biohotel ****s, Kärnten, drei Lilien (18 Punkte)

In diesem Familienbetrieb am ruhigen Waldrand fühlen sich Achtsame und Sensible besonders wohl, heißt es beim "Relax Guide". Familie Daberer lebt die Naturnähe, diese Wertschätzung spüren auch die Gäste: "Das gesamte Team mit Mitarbeitern aus der Region ist wunderbar freundlich und aufmerksam."

Engel ****s, Tirol, drei Lilien (18 Punkte)

Im Traditionsbetrieb auf 1.100 Metern Seehöhe packen gleich sechs Mitglieder der Familie Zimmermann mit an. "Dank der stets präsenten Gastgeber und der immer freundlichen Mitarbeiter hat man ab der ersten Minute das Gefühl, Teil der Hotelfamilie zu sein", heißt es.

Fasching Dorfhotel ****s, Steiermark, drei Lilien (18 Punkte)

"Ankommen und Wohlfühlen" ist in diesem familienfreundlichen Hotel im Joglland Programm. Mitglieder der Familie Fasching kümmern sich um das Wohl der Gäste. Erfrischend und bodenständig sollen auch die Mitarbeiter sein. Jeder ist hier stets bemüht und erfreut mit natürlicher Herzlichkeit, resümiert man beim "Relax Guide".

Feuerberg Mountain Resort ****, Kärnten, vier Lilien (20 Punkte)

"Im Feuerberg hat einfach alles gepasst. Da waren alle immer so freundlich, dass ich das Hotel jedem weiterempfehle", schwärmt ein Leser über das Resort mit grandiosem Ausblick. Team und Gastgeberfamilie Berger werden gelobt.

Guglwald ****s, Oberösterreich, drei Lilien (17 Punkte)

Auf einer bewaldeten Anhöhe gelegen, entspannt man im Mühlviertler Adults-only-Hotel in angenehm familiärer und zwangloser Atmosphäre bei Gastgeberfamilie Pilsl. Davon sind die Besucherinnen und Besucher offensichtlich begeistert.

Juffing ****s, Tirol, drei Lilien (18 Punkte)

Ein Adults-only-Hotel für "Feinsinnige". Fazit der Leserinnen und Leser des "Relax Guide": Hier wird man von der Gastgeberfamilie Juffinger-Konzett und ihrem motivierten, jungen Team rundum die Uhr liebevoll betreut.

Kaiserhof Ellmau *****s, Tirol, vier Lilien (19 Punkte)

Ein familienfreundliches Hideaway direkt an der Skipiste. Das Haus wurde kürzlich erweitert und modernisiert. Nichts geändert hat sich laut Bewertung an der außergewöhnlichen Freundlichkeit der Mitarbeiter, dem Engagement der Gastgeberin und der guten Küche, wo der Hausherr Günter selbst am Herd steht.

Poppengut ****, Oberösterreich, eine Lilie (14 Punkte)

Seit mehr als 350 Jahren ist das Wander- und Wellnesshotel in Hinterstoder in Familienbesitz. Urteil der Leserinnen und Leser: Gastgeberfamilie Kniewasser und ihr junges, bemühtes Team erfüllen mit Freude die Wünsche ihrer Gäste.

Posthotel Achenkirch *****, Tirol, vier Lilien (19 Punkte)

Renommiertes Traditionshotel in den Tiroler Bergen. Gastgeber Karl Reiter und seine Mitarbeiter erfreuen mit authentischer Freundlichkeit, findet ein "Relax Guide"-Leser: "Echte Herzlichkeit haben wir im Posthotel Achenkirch gespürt – nicht gespielt – absolut natürlich!" (red, 27.4.2021)

Hinweis: Das Ranking wurde von "Relax Guide" zur Verfügung gestellt und textlich überarbeitet.

