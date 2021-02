Liebe Leserin, lieber Leser!

Die Anmeldeplattform "Österreich testet" hat Errichtungskosten von gut einer halben Million Euro verursacht. Das geht aus einer Anfragebeantwortung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) an die Neos, sowie einer Anfragenbeantwortung an die SPÖ hervor. Zudem überlegt das Verkehrsministerium die "Stopp Corona"-App als Nachweistool für Corona-Tests und Impfungen für Flugreisen weiterzuentwickeln.

Die Gaming-Branche scheint 2021 in der Krise zu stecken. Viele Verschiebungen und Chip-Mangel für die neuen Konsolen könnten den Erfolgslauf des Vorjahres stoppen. Dafür werden bald mehr Videospiel-Charaktere bei HBO als Fernsehserie zu sehen sein. Dreharbeiten zu The Last of Us werden demnächst mit dem "The Mandalorian"-Darsteller Pedro Pascal beginnen. Wir wünschen gute Lektüre.





Corona-Website "Österreich testet" kostete mehr als halbe Million Euro

Regierung will Test- und Impfnachweis via "Stopp Corona"-App

Games in der Covid-Krise: 2021 wird das Jahr der Verschiebungen

Twitter und Facebook: Neue Audio-Features sollen Clubhouse Konkurrenz machen

"The Last of Us"-Serie: Schauspieler aus "Game of Thrones" und "The Mandalorian" bekannt

Blizzconline: Hausmesse von Blizzard legt Fokus auf "Diablo" und "World of Warcraft"