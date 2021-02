Katherine Winnick und Kylie Bunbury (rechts) jagen einen Serienkiller in "Big Sky", bald zu sehen auf Star, dem neuen Streamingangebot von Disney+. Foto: Disney+

Hier kommen die Mediennews von heute:

Streaming: Disney+ strebt mit Star Streaming-Weltherrschaft an – Der neue Kanal startet am 23. Februar mit mehr als 330 neuen Filmen und Serien sowie den Originals "Love, Victor", "Big Sky" und höheren Abopreisen – Streamingsender kündigt auch zwei neue deutsche Serien an

TV-Tagebuch: Minister, Kanzler und ihre Narren: Villacher Gilde bei "Guten Morgen Österreich" auf ORF 2 – Der Villacher Kanzler, der Innenminister und ein Prinzenpaar erzählten, wie man in einer Pandemie in Villach Narren regiert

Aus für das Wildschwein: 214.000 Zuschauer bei "Masked Singer"-Auftakt, Wildschwein Klaus Eberhartinger musste gehen – Folge eins der ersten Staffel kam im Vorjahr auf 308.000 Zuschauer, 488.000 wollten im Schnitt die "Vorstadtweiber" in ORF 1 sehen

Sport-Sponsoring: Tennisspieler Dominic Thiem hat größten Werbewert – Audi ist vor Red Bull größter Sponsor

Neuer Termin: Nach Verschiebung wegen Terror in Wien: Schirachs "Gott" am 4. März in ORF 2 – Der Ethikfilm über Sterbehilfe ist 22.30 Uhr in ORF 2 zu sehen, zuvor geht es in "Schauplatz Gericht Spezial" um "Die letzte Entscheidung"

Casting: 64 ORF-"Starmania"-Kandidaten stehen fest, 16 eröffnen die Castingshow am 26. Februar – Von 1.700 Bewerberinnen und Bewerbern haben es 200 zum Live-Casting geschafft

Paul Lendvai: Die Liquidatoren der Medienfreiheit – In Ungarn gibt es keine auflagenstarken freien Zeitungen und mit Ausnahme von RTL keine wirklich unabhängigen Fernseh- und Hörfunksender mehr

Switchlist: Aufstieg der Murdoch-Dynastie, Kehraus mit Gerhard Polt, Falsche Liebe – Online-Betrügern auf der Spur, Running Man, Villacher Fasching, Willkommen Österreich: TV-Tipps für heute Abend

Einen feinen Abend wünscht die Etat-Redaktion.