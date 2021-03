Impfmissionar Sebastian Kurz auf Kreuzzug, Schweiz: Tamedia-Journalistinnen kritisieren Sexismus in der eigenen Redaktion, Skiverband ÖSV hat Österreichs wichtigste TV-Sportrechte ab 2022/23 ausgeschrieben

Ein neuer "Tatort" wartet am Sonntag: "Borowski und die Angst der weißen Männer" Foto: ORF

Unter Frauenhassern: Der neue "Tatort: Borowski und die Angst der weißen Männer" – Das bewährte Kieler Kriminalistenduo Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) ermittelt im Milieu der gewaltbereiten "Incel"-Männer

Impfmissionar Sebastian Kurz auf Kreuzzug – Der Bundeskanzler fährt in Sachen Impfstoff nicht "mit der Subway in die Bronx", dafür aber nach Israel

Bachelor, ich liebe dich! Bericht einer Selbsterfahrung – Wie "Der Bachelor", "Love Island" und Co die Pandemie erträglicher machen. Und wieso Reality-TV und die Pressekonferenzen der Bundesregierung viel gemeinsam haben

Schweiz: Tamedia-Journalistinnen kritisieren Sexismus in der eigenen Redaktion – 78 Redakteurinnen wenden sich mit einem offenen Brief an die Geschäftsführung und kritisieren eine von "Männern geprägte Betriebskultur"

Skiverband ÖSV hat Österreichs wichtigste TV-Sportrechte ab 2022/23 ausgeschrieben – Liefern bisher dem ORF verlässlich Millionenpublikum – Bundesliga-Vertrag mit Sky zur Verlängerung

50 Jahre: ARD-"Tagesthemen" feierten die "Sendung mit der Maus" – Die Nachrichtensendung ist am Freitagabend zum 50-jährigen Jubiläum mit einer Hommage an die Kindersendung gestartet

"Starmania" gibt ein Stück nach: 588.000 sahen Wettsingen nach 800.000 beim Start – Folge 2 der Kandidatenauswahl mit 18 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und je 28 bei Zielgruppen unter 50 und unter 30

"Female Pleasure","Angel" und "La Traviata": TV-Tipps für Sonntag, 7. März – Warten auf die Impfung "Im Zentrum", Impfen und Öffnen, Masken und Frauen in der Pandemie bei "Links.Rechts.Mitte"

