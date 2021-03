Streiten, vertragen, verbünden und meist eine Beziehung fürs Leben. Das macht Geschwister aus. Jedes Kind sucht seinen Platz im Familiengefüge. Es ist nicht ganz einfach mit Schwestern und Brüdern, aber trotzdem ist ein Leben ohne sie nicht vorstellbar. Neid, das Empfinden von Ungerechtigkeit, aber auch bedingungsloser Zusammenhalten und das Aufeinanderschauen machen diese besondere Verbindung aus.

Streiten gehört zu einer Geschwisterbeziehung – aber auch das Vertragen. Wie verstehen Sie sich mit Ihren Schwestern und Brüdern? Foto: http://istockphoto.com/Charles Schmidt

Lebenslang verbunden und Rollen

Schon sehr junge Kinder setzen sich viel mit ihren Geschwistern auseinander. "Drei- bis fünfjährige Kinder interagieren bereits doppelt so viel mit Geschwistern wie mit ihrer Mutter", sagt Stephan Sting, Erziehungswissenschafter an der Universität Klagenfurt. Und auch wenn die Wege im jungen Erwachsenenleben weiter auseinandergehen, so ist zu beobachten, dass sich Geschwister oft im Alter wieder näher sind.

Ältere Geschwister haben oft eine Vorbildfunktion für die Kleineren, und sie ebnen ihnen auch oft den Weg. So erlauben Eltern womöglich jüngeren Geschwistern früher bestimmte Dinge, während die Erstgeborenen dies erkämpfen mussten. Dennoch sind viele Geschwistertheorien, bei denen Erstgeborenen, Sandwichkindern oder Nesthäkchen eine bestimmte Rolle zugeschrieben wird, veraltet, da man mittlerweile weiß, dass viel mehr Faktoren als die Rangfolge der Geburt für die Entwicklung bestimmter Eigenschaften verantwortlich sind. So viel ist aber sicher: "Die Geschwisterbeziehung ist gewöhnlich die am längsten andauernde Beziehung in unserem Leben", so die Familiensoziologin an der Universität Linz, Martina Beham-Rabanser. Der Jüngste von fünf Geschwistern beschreibt es als einzigartiges Verhältnis:

Aber es können sich die Wege auch trennen, wie das Posting zeigt:

Wie erleben Sie die Beziehung zu Ihren Schwestern und Brüdern?

Wie hat sich diese über die Jahre verändert? Was ist das Besondere für Sie daran? Wie viele Geschwister haben Sie? Die Familien-Redaktion ist auf der Suche nach interessanten und ungewöhnlichen Geschwistern, die über ihre Beziehung im Lauf der Jahre berichten. Erzählen Sie im Forum von Ihrer Beziehung oder schreiben Sie an familie@derStandard.at. (wohl, 24.3.2021)