Hier geht es zum heutigen Corona-Livebericht.

[Inland] Bischof Michael Chalupka: "Diese Regierung ist uns noch vieles schuldig"

Haimbuchner aus Krankenhaus entlassen

Kurz: Impfwillige sollen Erststich in nächsten 100 Tagen erhalten

[International] Reisefreiheit und russischer Impfstoff: Sputnik V führt nicht zwingend zum grünen Pass



Neues Polizeigesetz lässt Demonstranten in England aufmarschieren

[Wirtschaft] Weltweite Schnitzeljagd: Warum Nutztiere tausende Kilometer über den Globus gekarrt werden

Behindertenrats-Präsident Pichler tödlich verunglückt

Warum ist der Staat mit der Öbag eigentlich an Konzernen beteiligt?

[Kultur] Warum der Begriff "Kulturschaffende" NS-belastet ist

[Lifestyle] Deutsche Oster-Urlauber: "Mallorca braucht doch Touristen!"

Familienporträt: Ein Leben mit Daniel

[Sport] Riesenschritt für FC Bayern nach glücklichem Sieg bei RB Leipzig

[Wetter] Meist verläuft der Ostersonntag relativ freundlich, im Westen und Süden des Landes auch ausgesprochen sonnig. Entlang der Alpennordseite von Salzburg ostwärts gibt es noch dichte Restwolken sowie ein paar Schnee-, oder Schneeregenschauer. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 800m Seehöhe. Tagsüber machen sich dann im Osten teils kompakte Wolkenfelder bemerkbar mit einzelnen Schauern im Südosten. Der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig, im Osten sowie am Alpenostrand mitunter lebhaft aus Nordwest bis Nordost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 2 bis plus 3 Grad, tagsüber maximal 4 bis 13 Grad mit den höchsten Werten im Westen und Südwesten.

[Zum Tag] 1964: The Beatles belegen mit ihren Singles Can’t Buy Me Love, Twist and Shout, She Loves You, I Want to Hold Your Hand und Please Please Me die ersten fünf Plätze der US-amerikanischen Single-Hitparade. Dieses seitdem nie wieder erreichte Ereignis gilt als Höhepunkt der "British Invasion".