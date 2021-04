Ob Strähnen in der Stirn, Locken oder Oberlippenbart: Justin Bieber wechselt sein Aussehen nach Lust und Laune. Foto: American Broadcasting Companies, Inc. / ABC / AFP

Er hätte es eigentlich wissen müssen. Schon 2016 wurde Justin Bieber angesichts seiner blondierten Dreadlocks kulturelle Aneignung (Cultural Appropriation) angelastet. Nun sorgte seine neue Frisur, die der 27-Jährige auf Instagram gezeigt hatte, für Diskussionen.

Dem weißen Künstler, der sich dem Kampf gegen Rassismus verschrieben hat, wird vorgeworfen, sich unreflektiert einen Teil afroamerikanischer Kultur angeeignet zu haben.

Die dem afrikanischen wie dem indischen Raum entstammenden Dreadlocks gelangten durch die Sklaverei in die USA. Dort wurden sie in den Fünfziger und Sechziger Jahren von der Bürgerrechts- und Black Power-Bewegung als Symbol des Widerstands unter anderem gegen weiße Schönheitsnormen aufgegriffen. Vorwürfe kultureller Aneignung haben im Pop in den vergangenen Jahren immer wieder Debatten ausgelöst. (red, 28.4.2021)