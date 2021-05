[Wirtschaft] In Frankreich wird ein Gerichtsurteil gegen Chemiekonzerne wie Monsanto gefällt, die im Vietnamkrieg das berüchtigte Entlaubungsmittel Agent Orange geliefert hatten.

[Inland] Alle wollen Tiroler PCR-Test-Vergabe prüfen, doch Vertrag bleibt unter Verschluss.

[Panorama] Fast keine Erstimpfungen mit Astra Zeneca mehr.

Öffnungspläne: Hochzeitsfeiern mit Speisen und Getränken müssen wohl noch warten.

[International] Labour nach Wahlen in Großbritannien vor dem Scherbenhaufen.

[Porträt] Nicola Sturgeon, Schottlands unabhängige Ministerpräsidentin.

Boris Palmer: Der Grüne, dem die AfD applaudiert.

[Lifestyle] Saugute Bohnen: Was die Favabohne alles kann.

[Wissenschaft] Die Erfindung des Alphabets gibt Rätsel auf.

[Web] Nokia X20 im Test: Ein gewagtes Angebot.

[Blog] Die Corona-Krise bringt die Inflation – wie also Geld schützen?

[Wetter] Unter dem Einfluss von hohem Luftdruck sowie einer südlichen Föhnströmung scheint zum Wochenstart die Sonne nahezu ungestört. Da und dort zieren maximal dünne hohe Wolken den Himmel. Erst gegen Abend tauchen in Osttirol mitunter erste dichtere Wolken auf. Außerdem bläst an der Alpennordseite sowie im Wiener Becken und im Burgenland zum Teil lebhafter bis stark Südföhn. Nach 8 bis 18 Grad in der Früh, tagsüber 22 bis 30 Grad.

[Zum Tag] 2005: In einem Internetforum wird das Video um den Spielercharakter Leeroy Jenkins aus World of Warcraft veröffentlicht, das sich zu einem Internetphänomen entwickelt.