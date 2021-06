Eine selbstständige Tätigkeit zahlt sich finanziell gegenüber einer Anstellung im Krankenhaus nur selten aus. Foto: imago images

Die Gehälter von Ärzten in Krankenhäusern sind nicht einfach zu vergleichen. Zum Grundgehalt treten nämlich noch etliche weitere Zahlungen, etwa in Form von Zulagen, Diensten (etwa Nachtdiensten) und Überstunden, hinzu. Außerdem gibt es Poolgelder für Privatversicherte, die nach einem bestimmten Schlüssel in der Abteilung aufgeteilt werden. Das Grundgehalt gibt nur einen gewissen Eindruck der Vergütung, da die anderen Gehaltsbestandteile im Schnitt zwischen 30 und 50 Prozent des Gesamteinkommens ausmachen. Grundsätzlich gilt, dass Ärzte umso besser verdienen, je spezialisierter sie sind. Allgemeinmediziner erzielen in der Regel ein geringeres Einkommen als Fachärzte.

Eine selbstständige Tätigkeit zahlt sich finanziell gegenüber einer Anstellung im Krankenhaus nur selten aus. Für die Tätigkeit als niedergelassener Arzt sprechen die freiere Zeiteinteilung und der fehlende Druck des Systems. Am lukrativsten ist die Kombination aus privater Ordination und Anstellung in einem Krankenhaus. Auf diese Weise können Privatpatienten auf eigene Rechnung behandelt werden und etwa für Operationen ins Krankenhaus überwiesen werden, wo der Arzt oder die Ärztin über Poolgelder für Privatversicherte nochmals profitiert.

Die meisten Ärzte verdienen in der Einkommensbandbreite zwischen 60.000 und 120.000 Euro brutto im Jahr. Die Gutverdiener erzielen Einkommen zwischen 120.000 und 200.000 Euro, die Bestverdiener deutlich darüber.

Demgegenüber sind andere Gesundheitsberufe finanziell deutlich schlechtergestellt. Therapeuten verdienen etwa so viel wie niedergelassene Allgemeinmediziner. Masseure und Pflegekräfte liegen mit Einkommen zwischen 25.000 und 45.000 Euro am unteren Ende der Bandbreite aller Gesundheitsberufe. Die Gehälter im Überblick:



Facharzt 100.000 bis 150.000 Euro pro Jahr



Das Grundgehalt für Fachärztinnen und Fachärzte beträgt zwischen 65.000 und 90.000 Euro. Mit Unterschieden je nach Fachrichtung kommen zum Grundgehalt zwischen 35.000 und 60.000 Euro Zulagen und variable Vergütungsanteile dazu.

Hausarzt 50.000 bis 75.000 Euro pro Jahr

Niedergelassene Allgemeinmediziner mit Kassenverträgen kommen auf rund 75.000 Euro Gesamteinkommen. Je nach Leistungsspektrum sind Zusatzeinkommen möglich.

Pflege 30.000 bis 45.000 Euro pro Jahr

Trägerorganisationen für angestelltes Pflegepersonal haben unterschiedliche Entlohnungsschemata, woraus sich nebst Ausbildung und Einsatzgebiet eine Bandbreite ergibt.

Masseur 25.000 bis 40.000 Euro pro Jahr

Je nach Institut variiert die Entlohnung für angestellte Masseurinnen und Masseure. Allerdings sind Zuverdienste zusätzlich durchaus üblich. Je spezifizierter die Ausbildung, desto höher ist auch die Entlohnung.

Management 210.000 bis 300.000 Euro pro Jahr

Das Gesamteinkommen für die Position des ärztlichen Direktors beträgt bis zu 300.000 Euro, wobei von Grundeinkommen zwischen 180.000 und 250.000 Euro auszugehen ist.

Primararzt 170.000 bis 270.000 Euro pro Jahr

Bei einem Grundgehalt von 100.000 bis 120.000 Euro ist bei Primararztstellen ein Gesamteinkommen bis zu 270.000 Euro üblich. Je nach Erweiterung mit Privatpatienten kann der gesamte Verdienst noch darüber liegen. (Conrad Pramböck, 16.6.2021)