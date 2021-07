Aufgewachsen bin ich in Italien, umgeben von köstlichem Essen und frisch zubereiteten Speisen: Omas eingelegte Tomaten, Ravioli oder Rote-Rüben-Schokokuchen. Beim Kochen die Sinne erwecken und das mit anderen zu teilen, bereitet mir große Freude.

Auch Päpste mögen die schlichte römische Küche, so zum Beispiel Papst Pius XII., der ein Faible für die pasta alla carbonara hatte. Eine Variante wurde in den 1930er-Jahren extra für ihn erfunden. Heute ist sie in ganz Italien als fettucine alla papalina bekannt.

Hausmannskost mal zwei

Kardinal Eugenio Pacelli, der zukünftige Papst Pius XII., aß mit Vorliebe im La Cisterna, einem Restaurant unweit des Vatikans. Um die Leibspeise des Kardinals auch einmal zu variieren, „mischte“ der Koch zwei traditionelle Rezepte: die Carbonara und die Fettuccine Alfredo.

Hartweizennudeln werden durch Fettuccine mit Ei ersetzt, Guanciale durch rohen Schinken (Prosciutto crudo), Öl durch Butter und der Pecorino durch Parmesan. Am Ende kommen die Dotter dazu wie bei der echten Carbonara.

Foto: Alessandra Dorigato

Varianten für jeden Geschmack

Das Originalrezept der Bandnudeln auf päpstliche Art hat viele Varianten. Oft werden sie mit Schlag oder Crème fraîche zubereitet und, je nach Jahreszeit, mit Erbsen oder Pilzen verfeinert. Einige ersetzen den rohen Schinken durch geckochten Schinken (Prosciutto cotto) und sogar Speck. Manche köcheln die Sauce mit dem Schlag, andere geben ihn erst kurz vor den Nudeln in die Pfanne. Was nie fehlen darf: viel Parmesan und frisch gemahlener Pfeffer.

Foto: Alessandra Dorigato

Zutaten für 4 Personen

320 g Eiernudeln (Fettuccine oder ähnliche)

Butter

1 Zwiebel

100 g roher Schinken (Prosciutto crudo)

150 g Parmesan

2 Dotter

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Salz

Die fein geschnittene Zwiebel in Butter glasig anbraten. Sie sollen nicht braun werden. Den Schinken in Stücke schneiden und sanft mitrösten. Mit Pfeffer und eventuell mit wenig Salz abschmecken. In einer Schüssel die Dotter mit 2/3 des geriebenen Parmesans verrühren.

In der Zwischenzeit die Fettuccine in reichlich Salzwasser bissfest kochen. Beim Abseihen etwas Nudelwasser auffangen. Die Nudeln gleich in die Pfanne zu Zwiebeln und Schinken geben und gut vermischen.

Pfanne vom Feuer nehmen und nun mit der Dottermasse vermengen. Wenn die Pasta zu trocken ist, können Sie 1 bis 2 Löffel Nudelwasser dazugeben. Mit dem restlichen Parmesan und frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer würzen und sofort servieren.

Buon appetito!

Foto: Alessandra Dorigato

Wollen Sie lernen, wie man Bandnudeln macht? Hier geht es zum Rezept. (Alessandra Dorigato, 27.7.2021)

