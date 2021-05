Viele Impfwillige sind in Österreich bereits geimpft beziehungsweise haben schon einen Impftermin. Und so manche warten auch auf diesen noch. Vor allem Kinder. Während es für Kinder bis zwölf Jahre noch wenig Perspektive für einen Impfschutz gibt, steht das Vakzin von Biontech/Pfizer für Zwölf- bis 15-Jährige kurz bevor: "Da wird die EMA-Zulassung diesen Freitag erfolgen", sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) in der "ZiB 2". Auch Moderna hat am Dienstag positive Ergebnisse vorgestellt.

Die Zulassung der Corona-Impfung für Zwölf- bis 15-Jährige wird bald erwartet. Werden Sie Ihre Kinder in diesem Alter impfen lassen? Foto: APA/Yurko Dyachyshyn

Laut Gesundheitsministerium bedeutet das, dass rund 400.000 Jugendliche bald geimpft werden könnten. Vormerkungen kann man in einigen Bundesländern bereits machen. Vor allem für den Normalbetrieb in Schulen wird eine hohe Durchimpfungsrate wichtig sein.

Was sind Ihre Beweggründe?

Haben Sie Ihre Kinder bereits vormerken lassen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (wohl, 26.5.2021)