"An der Saale hellem Strande" heißt der "Polizeiruf 110" mit den neuen Ermittlern Michael Lehmann, gespielt von Peter Schneider (li.), und Peter Kurth als Kommissar Henry Koitzsch. Foto: MDR/filmpool fiction/Felix Abrah

Peter Schneider als Kommissar: "Mir ist der ,Polizeiruf‘ näher als der ,Tatort‘" – Der deutsche Schauspieler Peter Schneider ermittelt ab Sonntag als Kommissar Michael Lehmann im neuen "Polizeiruf"

Die Tom-und-Jerry-Show in der FPÖ und im ORF – Und in "Österreich" triumphierte Wolfgang Fellner und genehmigte sich vorbeugend einen Freispruch

Neue Ermittler für den "Polizeiruf 110" in Halle: An des Flusses dunklem Rande – Es ist ein sehr feiner, besonderer "Polizeiruf," der am Sonntag zum 50-jährigen Jubiläum serviert wird

"Love Boat"-Star Gavin MacLeod mit 90 Jahren verstorben – Der US-Schauspieler war auch Teil der "Mary Tyler Moore Show"

"Klingendes Österreich": Hans Knauß ist der neue Sepp Forcher – Die Sendung mit dem Ex-Skirennfahrer soll ab September auch einen neuen Titel erhalten

Ex-Profi-Fußballer Rúrik Gíslason gewann RTL-Show "Let's Dance" – Zuschauer-Voting gab den Ausschlag für den ehemaliger isländischer Fußballnationalspieler

Girls’ Night Out, Rigoletto, Im Zentrum und But Beautiful: TV-Tipps für Sonntag – Pressestunde mit Beate Meinl-Reisinger, Papillon und Links. Rechts. Mitte – mit Radiotipps

