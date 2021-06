Die Etat-Mediennews vom Feiertag im raschen Überblick:

ORF-Generalswahl Auspitz, Settele und Arnoldner zu Spekulationen, sie könnten sich bewerben

Petra Stuiber ist "Medienlöwin" des Jahres – wir gratulieren der STANDARD-Vizechefredakteurin

"Wenn Einschüchterungsklagen wirklich Schule machen, muss man das Gesetz ändern", sagt Medienanwalt Rami – die Debatte mit Maria Windhager

Presse-Unfreiheit Weiteres russisches Medium hört unter staatlichem Druck auf

Der Rücktritt eines Visionärs Norbert Hofers Abgang auf dem Schirm im TV-Tagebuch

"Golden State Killer" Wenn die Mörderjagd zur Obsession wird – Die Doku-Serie "I'll be gone in the dark" auf Sky

Switchlist Spotlight, Die Unbestechlichen und Das Ende der Wahrheit: TV-Tipps für Donnerstag