Ein paar Fakten zur Debatte um die Vergabe von Staatsbürgerschaften: Kaum ein Industrieland bürgert so wenige Menschen ein wie Österreich. Die Quote lag 2020 bei 0,59 Prozent. Von tausend Menschen mit Migrationshintergrund erhalten im Jahr gerade sechs die österreichische Staatsbürgerschaft. Unter den EU-Ländern sind nur fünf Staaten noch restriktiver, darunter Litauen, Estland und Tschechien – und das sind keine Einwanderungsgesellschaften.

KONTRA: Wer Österreich definiert

von Conrad Seidl

Österreich ist – ob das nun allen Bürgerinnen und Bürgern und allen von diesen gewählten Parteien passt oder auch nicht – ein Einwanderungsland. Vor acht Jahren hat die Zahl der Einwohner ohne österreichische Staatsbürgerschaft die Millionengrenze überschritten, im Vorjahr waren es erstmals eineinhalb Millionen Nichtösterreicher, die unser Land (zusätzlich zu den 7.409.699 Einheimischen) bevölkern.

Dieser Anstieg wirkt auf viele erschreckend: Wenn das in diesem Tempo weitergeht, dann könnten die Nichtösterreicher eines Tages eine Mehrheit darstellen. Damit verbunden die bange Frage: Werden die dann so sein wie wir? Oder werden wir sein wie jene? Und wer wird definieren, was dann in diesem Land als regionaler Standard gilt?

Solche Definition funktioniert in einem demokratischen Rechtsstaat über Wahlen: Staatsbürger wählen ihre Vertreter ja nicht nur, um persönliche Interessen durchzusetzen, sondern um ihre Vorstellungen vom Gemeinwesen repräsentiert zu sehen. "Weltanschauung" hat man dazu früher gesagt. Das Recht, hier mitzudefinieren, also die Staatsbürgerschaft, können nur jene haben, die eine tiefe Beziehung zum österreichischen Staat und seiner Gesellschaft haben – denen Österreich also wichtiger ist als andere Staaten und andere Gesellschaften. Hier restriktiv zu sein schützt Staat und Gesellschaft. (Conrad Seidl, 9.6.2021)