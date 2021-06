Kochshow mit Jan Böhmermann, "Der Giftanschlag von Salisbury", TV-Tipps, "Aschenbrödel"-Darstellerin gestorben, "Sex and the City", Steven Colbert, Serienforum, Mitdiskutieren, "Krone"-Kräuterpfarrer, Österreich-Werbung,

Die Mediennews vom Donnerstag:

Podcast Serienreif Sündige Kirche: Wie wahr ist "Greenleaf"? Den Mitgliedern einer amerikanischen Freikirche steht der Sinn mehr nach Macht denn nach Glaube. Der STANDARD-Podcast fragt bei Pfarrer Gregor Jansen nach

Stiftungsrat live "Wahlkampfshow": Zwei Stunden Debatte um öffentliches Hearing der Generalskandidaten im ORF-Stiftungsrat Steger soll Hearing klären – sonst Sondersitzung – Ausschreibung: Wie 2016 sind "umfassende Kenntnisse über Unternehmensführung" gefragt

ORF-General Vielfalt im ORF-Newsroom: So beantwortet Wrabetz kritische Newsroom-Fragen der Stiftungsräte Ein Jahr vor Besiedelung, sieben Jahre nach Planungsbeginn, zwei Monate vor Generalswahl wollten bürgerliche Stiftungsräte wissen, wie der ORF künftig informiert

Offener Brief Kunst- und Kulturverbände fordern Hearing vor der ORF-Wahl Interessensvertretung wünscht sich von nächster Geschäftsführung "Zusammenarbeit auf Augenhöhe"

ÖWA Userinnen und User verbrachten im Mai mehr als fünf Millionen Stunden auf derStandard.at Mit einer Usetime von 6:35 Minuten pro Besuch liegt derStandard.at auf Platz eins der verlegerischen Medienangebote

Regierungswerbung 30-Millionen-Euro-Rahmen für Kreativleistungen vergeben Der Auftrag ging an Jung von Matt Donau und zwei Bietergemeinschaften

Kochshow "Böhmi brutzelt": Im Sommer kocht Jan Böhmermann im ZDF In der neuen Show "Böhmi brutzelt" lädt der Satiriker einen prominenten Gast aus Popkultur, Wissenschaft oder Journalismus an den Herd – in der ZDF-Mediathek und auf ZDF Neo

TV-Tagebuch Miniserie "Der Giftanschlag von Salisbury" auf Arte: Von Agenten und Gesundheitsbeamtinnen Die auf Tatsachen beruhende BBC-Dramaserie wartet mit Parallelen zum aktuellen Pandemiegeschehen auf

Switchlist "Almost Famous – Fast berühmt" und "Orgasmus – das höchste der Gefühle": TV-Tipps für Donnerstag Außerdem Reportagen über einen Giftskandal und die Überzeugungsarbeit beim Impfen

1953–2021 "Aschenbrödel"-Darstellerin Libuše Šafránková gestorben Die Schauspielerin war in fast 150 Kino- und Fernsehfilmen zu sehen

Lust auf Serien Weitere Ehemänner und Freunde in "Sex and the City"-Neuauflage dabei Revival soll das Leben der drei Freundinnen ab 50 beleuchten – Zehn halbstündige Episoden geplant – Drehstart im Sommer

Publikum US-Moderator Colbert bringt Late Night Show vor Zuschauer zurück Nach mehr als 200 von zu Hause aus gesendeten Folgen zurück im Studio – Comedy-Kollege Jon Stewart als einer der erste Gäste

Serienforum Die besten düsteren Krimiserien? "Mare of Easttown", "True Detective", "The Fall": Was sind Ihre Serientipps?

Mitdiskutieren "Politik live" über die innenpolitische Lage und bei "Talk im Hangar" über Impfzwang und Testpflicht Gemeinsam fernschauen und darüber im Forum+ diskutieren

Tippfehler Produkthaftungsrichtlinie greift nicht bei "Krone"-Kräuterpfarrer Laut EuGH-Urteil – Frau hatte Klage eingereicht wegen eines Fehlers in der bekannten Kolumne

Werbung Österreich Werbung kurbelt Städtetourismus an Hörfunkkampagne von Division 4 für leuchtende Augen bei Inlandsstädtetrips

