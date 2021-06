Die Wahlbeteiligung bei der ÖH-Wahl Ende Mai war mit 16 Prozent sehr gering. Wahlsieger war der VSStÖ mit 24, 6 Prozent der Stimmen, die Gras kam auf 21,7. Die dritte Fraktion im Bunde der neuen Koalition – die Flö – erreichte 10,5 Prozent. Foto: APA/Neubauer

Die Koalition für die nächsten beiden Jahre in der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) steht. Am Donnerstagabend haben der Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ), die Grünen und Alternativen StudentInnen (Gras) sowie die Fachschaftslisten (Flö) eine Zusammenarbeit paktiert. Das hat DER STANDARD aus Verhandlerkreisen erfahren. Damit gibt es auch eine stabile Mehrheit für die Wahl des Vorsitzteams, die am Freitagvormittag in Wien bei der konstituierenden Sitzung des Studierendenparlaments über die Bühne gehen wird.

Gras übernimmt 2022 die Spitze

Gemeinsam kommen VSStÖ (14 Mandate), Gras (12 Mandate) und Flö (6 Mandate) auf 32 der 55 Sitze in der Bundesvertretung.

Als stärkste Fraktion werden die Roten in Gestalt der 21-jährigen Politikwissenschaftsstudentin Sara Velić die neue ÖH-Chefin stellen. Ihre grüne Stellvertreterin wird Keya Baier, die Fachschaftslisten schicken Gabriele Urban als Stellvertreterin in das dreiköpfige Vorsitzteam. Mitte 2022 soll es dann laut Koalitionsabkommen an der Spitze zu einem Wechsel kommen, indem Baier den Posten der ÖH-Chefin übernimmt.

Eine Rochade, die auch Risiken birgt. Immerhin ist dieselbe ÖH-Koalition Mitte 2020 im bitteren Streit geplatzt, der damals avisierte Chefinnenwechsel in umgekehrter Richtung – von Gras zu VSStÖ – kam nicht zustande. Stattdessen nutzte die ÖVP-nahe Aktionsgemeinschaft die Gunst der Stunde und stellt seither mit Sabine Hanger die ÖH-Vorsitzende.

Koalitionsprogramm soll am Freitag publik werden

Nun kommt es aber wieder zur Neuauflage der zuletzt gescheiterten linken Koalition, diesmal soll sie bis zum Ende halten, wie alle Beteiligten versichern. Die inhaltlichen Vorhaben für die Arbeit der Interessenvertretung in den kommenden beiden Jahren sollen Freitagvormittag veröffentlicht werden, heißt es. (Theo Anders, 18.6.2021)