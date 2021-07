Foto: Heribert Corn

Wie konnte Rohlik, das Mutterunternehmen des hiesigen Lebensmittel-Lieferanten Gurkerl, in kurzer Zeit so groß werden? Wir wollten es wissen und haben dem Standort in Wien einen Besuch abgestattet. Noch größer als Rohlik ist der Zahlungsdienstleister Klarna, der in Österreich nun einer Klage der Arbeiterkammer ausgesetzt ist. Und größer als beide Start-ups zusammen ist der US-Autobauer Tesla, der sein Model Y nun auch nach Österreich bringt.

Außerdem: Auf der Witcher Con wurden Details zu kommenden Spielen, Filmen und Serien rund um den weißhaarigen Hexer veröffentlicht. Wir haben einen Staubsauegerroboter getestet, der sich selbst entleert. Und US-Präsident Joe Biden möchte das Recht auf Reparatur per Erlass durchsetzen.

Plötzlich ein Einhorn: Was der Essens-Zulieferer Gurkerl anders macht als die Konkurrenz

Europas größtes Start-up wird von der Arbeiterkammer geklagt

Tesla Model Y wird ab diesem Sommer auch in Österreich geliefert

Serie, Film, Spiele: Das "The Witcher"-Universum wächst gewaltig

Ultenic T10: "Selbstentleerender" Staubsaugroboter im Test – und wie man sein Einweg-Problem löst

Kaputte Geräte: Joe Biden will Recht auf Reparatur per Erlass durchsetzen

Cyber-Katastrophenfall in Deutschland: "Wir sind praktisch vollkommen lahmgelegt"