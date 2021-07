Sucharit Bhakdi war öfter auf Servus TV zu sehen, etwa im Februar 2021 in der Servus-TV-Reportage "Geächtet und ausgegrenzt – Die Corona-Kritiker". Dort sagte er: "Es gibt keine Epidemie oder Pandemie mehr." Foto: Servus TV/Picturedesk

Journalist de Vries nach Anschlag in Niederlanden gestorben – Der Kriminalreporter war am 6. Juli in Amsterdam auf offener Straße niedergeschossen worden. Nun erlag der 64-Jährige seinen Verletzungen

Antisemitismus: Servus TV plant keine neuen Auftritte von Corona-Verharmloser Bhakdi – Servus-TV-Dauergast Sucharit Bhakdi bezeichnete Israel als "lebende Hölle". Die Juden hätten "das Böse gelernt"

"Dok-1-Film "2040 – Wir retten die Welt" im ORF: Weltreise, um das Klima zu retten – Der australische Filmemacher Damon Gameau sorgt sich um das Schicksal seiner Tochter in der von der Klimakatastrophe bedrohten Welt

Nach Orbán-Inserat: Neos schalten Anzeige in ungarischer Wochenzeitung "Magyar Hang" – Anlässlich des EU-kritischen Inserats, das etwa in der "Die Presse" zu lesen war, kontern die Neos mit einem Sieben-Punkte-Plan für Europa

ORF-Wahl: Blimlinger und Lockl für Gremienreform und weniger Politikeinfluss – Blimlinger: Stiftungsrat solle zur Hälfte politisch, zur anderen von Organisationen beschickt werden. Für Lockl soll die Struktur schlanker sein

Unwetter in Deutschland: WDR räumt Lücken in Berichterstattung ein – Kritik an WDR-Berichterstattung mangels Programmunterbrechung in der Nacht mit aktuellen Warnungen. TV-Sender Phoenix konnte teilweise nicht senden

Am Schauplatz: 8 (acht) mal nein, Giftige Saat, Bound – Gefesselt – TV-Tipps für Donnerstag – Europa Dialog: Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit in Gefahr?, Talk im Hangar 7: Der Fall Leonie, Eco, Stöckl, Literatour, Schatten unter der Sonne – dazu die Radiotipps

