Diese Crostata mit Waldbeeren und Nüssen ist ein Klassiker der norditalienischen Küche. Der Kuchen wird das ganze Jahr zubereitet: im Sommer natürlich mit frischen Beeren, aber wenn es keine gibt, nimmt man einfach Marmelade. Schnell gemacht ist der köstliche Mürbteigkuchen auch noch.

Eine Crostata für gute Freunde

In meiner Kindheit waren die Wälder um unser Sommerhaus ein gedeckter Tisch. Da gab es wilde Kräuter, Pilze und jede Menge Beeren. Immer wenn ein Gast erwartet wurde, den sie mochte, bestand meine Oma Nina darauf, dass wir ihr beim Beerenpflücken halfen. Denn nur die kleinen, aromatischen Waldbrombeeren waren gut genug für ihren Kuchen. Die Beeren aus dem eigenen Garten hatten zu wenig Duft. Falls es regnete, gab es die Crostata sowieso mit Marmelade. Und das hatte nicht bloß damit zu tun, dass die Beeren an solchen Tagen kaum dufteten und leichter verdarben.

Foto: Alessandra Dorigato

Der Teufel, der Tollpatsch

Ein alter Aberglaube – oder war es nur eine Geschichte meiner Großmutter? – erzählt, dass der rebellische Luzifer an einem regnerischen Tag von Gott aus dem Himmel verbannt wurde. Trotz seiner Macht stürzte Luzifer auf die Erde und landete ausgerechnet in einem Brombeerbusch. Gespickt mit Dornen stieg der Zorn des stolzen, gefallenen Engels noch weiter, und er verfluchte den nassen Brombeerstrauch für alle Ewigkeit. Vielleicht werden die kleinen Beeren, wenn man sie an regnerischen Tagen pflückt, ja deshalb so schnell ungenießbar.

Foto: Alessandra Dorigato

Zutaten

Für den Boden



300 g kalte Butter

240 g gemahlene Haselnüsse

240 g Mehl

200 g Zucker

1 Prise Salz

Für den Belag

500 g frische Beeren (Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Walderdbeeren)

2 EL Speisestärke

1-2 EL Zucker

Backofen auf 180 Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Backform mit Backpapier auslegen.

Alle Zutaten für den Boden rasch zu einem bröseligen Teig verkneten. Mit den Händen in der Springform flachdrücken, dabei auch einen Rand bilden. Im Kühlschrank kalt stellen.

Beeren in einem Topf unter ständigem Umrühren aufkochen. Speisestärke in wenig warmem Wasser auflösen. Zucker und Speisestärke zu den Beeren geben. Sanft köcheln lassen, bis die Beeren eindicken wie flüssige Marmelade. Vom Herd nehmen, etwas abkühlen lassen.

Backform aus dem Kühlschrank nehmen, Teigboden mit den Beeren bedecken. Im vorgeheizten Backofen 40 bis 45 Minuten backen, bis die Teigränder leicht braun sind. Kalt genießen. Ein Löffel Schlag passt wunderbar dazu.

Buon appetito!

Foto: Alessandra Dorigato

Als Alternative probieren Sie den saftigen Mascarpone-Holunder-Kuchen. Diese Crostata ist ein Sommerversprechen mit einem Hauch Karamell und Meer(salz) im Abgang. (Alessandra Dorigato, 10.8.2021)

