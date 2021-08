Oradour-sur-Glane, Haute- Vienne, Frankreich

Am 10. Juni 1944 wurden 642 Einwohner dieses Dorfes – Männer, Frauen und Kinder – von einer Kompanie der Waffen-SS massakriert. SS-Sturmbannführer Adolf Diekmann hatte den Befehl erhalten, 30 Geiseln zu nehmen, um damit die Freilassung eines von der französischen Résistance festgehaltenen Waffen-SS-Offiziers zu erkaufen. Stattdessen ordnete er an, das ganze Dorf zusammenzutreiben und zu töten, mit der Begründung, dies sei eine Vergeltung für lokale Partisanenaktivitäten. Ein neues Dorf mit demselben Namen wurde in der Nähe gebaut, aber Präsident Charles de Gaulle ordnete an, dass das ursprüngliche als Gedenkstätte für das Massaker erhalten bleiben solle.