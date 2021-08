In dieser Galerie: 1 Bild und 1 Download Bewirbt sich als ORF-Generaldirektor: ORF-Journalist Julius Kratky. Foto: Privat/Julius Kratky JuliusKRATKY.pdf Größe: 3,88 MB Julius Kratkys vollständige Bewerbung als pdf zum Download.

Wien – Julius Kratky, seit 35 Jahren ORF-Journalist und -Redakteur, plädiert in seiner Bewerbung für die ORF-Generaldirektion für eine "Gewaltentrennung" auf Direktionsebene: Künftig soll es wieder einen Trennung zwischen Generaldirektor und Infodirektor geben, schreibt Kratky in seiner Bewerbung (rechts als Download). Derzeit ist das ORF-Direktorium so konzipiert, dass ORF-Chef Alexander Wrabetz auch die Infoagenden verantwortet. Die ORF-Wahl findet am 10. August statt. Die 35 Stiftungsräte entscheiden mit einfacher Mehrheit, wer nächster ORF-Generaldirektor wird.

Kratky sieht in der Verschränkung Generaldirektion und Infobereich ein "No-go", schreibt er in seiner Bewerbung, die unter dem Titel "Transformation – Kooperation – Partizipation – ORF_europe_connect – Warum das Gesamtunternehmen ORF eine Zuuu-kuuu-nftsdirektion braucht?!" steht: "Da können im Interessensvergleich Konflikte und Kollisionen entstehen". Es gehe ihm nicht um einen "Überdrüberchef", sondern um "größtmögliche Selbstständigkeit und Überparteilichkeit der Redaktionen".

Die Aufgaben eines Infodirektors oder eine Infodirektorin skizziert er folgendermaßen: "Nicht anschaffen, gleichschalten -sondern beobachten, weiterdenken, entwickeln, beraten, austauschen – die Informationsmedien des ORF weiterentwickeln." Der Job solle "überparteilich" besetzt werden, wünscht sich Kratky.

Zehn Punkte für den ORF

Neben der "Gewaltentrennung" auf Direktionsebene listet Kratky in seiner über 600 Seiten langen Bewerbung die aus seiner Sicht zehn wichtigsten Punkte für den ORF auf:

"Transformation – Kooperation – Partizipation" – Generalstrategie Die Etablierung einer "Zuuu-kuuu-nftsdirektion" – FTP – "Direktion für Finanzen/Technik und Plattformen" Ein Ende der Personalunion von Generaldirektor*in und Informationsdirektor*in Die Schaffung eines "Gesamtensembles ORF" – gedacht als "PLANET-ORF" Multimedialer Newsroom, ORF-Player ORF ON, Reform Angebote und Programme Umfassende Social Media Strategie – vor allem Video! Bericht – Hintergrund und "Dialog" als dritte "neue" – gelebte – Säule in der "vermittelnden" ORF-Welt Innovation/Kreativität/Unternehmenskultur Bis zu 200 Millionen Euro "Werbeeinnahmenausfallsicherung" durch europäische/internationale Aktivitäten des ORF zur Weiterentwicklung ORF und des Medienstandortes Österreich ORF_europe_connect – NEW PUBLIC DIALOG – 10.000 Powerproducer*innen für Europa – als europäisches partizipativ journalistisches "Komplementär"-Modell zur global marktbeherrschenden Stellung der US-Tech-Giants.

Der 54-jährige Kratky ist derzeit als Entwicklungsredakteur im Fernsehproduktionsbetrieb/Technische Direktion tätig und war zuletzt verantwortlich für die ORF-Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk/ARD-alpha. (red, 2.8.2021)