Normalbetrieb ab Herbst? Minister, ÖH- und Uni-Spitzen appellieren an Studierende und Lehrende, sich impfen zu lassen. Foto: APA / Roland Schlager

Es soll nichts unversucht bleiben. Studierende, die den Impfbus links liegen lassen, den Weg zu den Vakzinen im Stephansdom nicht finden, das Impfboot scheuen oder sich aus anderen Gründen noch keine Immunisierung gegen Covid-19 haben verabreichen lassen, sollen jetzt mit vereinten Kräften motiviert werden.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) sowie die Spitzenvertreterinnen der Universitäten, Fachhochschulen, Privatuniversitäten und der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) appellieren daher unisono: "Nur wenn Studierende und Lehrende gemeinsam Verantwortung übernehmen, wird es gelingen, die Krise zu bewältigen. Ihr persönlicher Beitrag dazu ist, sich rechtzeitig vor Semesterbeginn impfen zu lassen."

Neues Corona-Semester

Das schleppende Tempo beim Impffortschritt betrifft nämlich auch die Universitäten. Die neue Impfallianz befürchtet folglich, "dass auch das bevorstehende Wintersemester von der Corona-Pandemie beeinflusst sein wird". Für einen "möglichst normalen" Studienbetrieb im Herbst brauche es jedoch die Schutzimpfung. "Verbunden mit der Anwendung der Drei-G-Regel an den Universitäten und Hochschulen" sei sie "der zentrale Schlüssel, damit im Herbst wieder in größtmöglicher Präsenz vor Ort studiert werden kann".

Das große Ziel, und da stimmen wohl die allermeisten Studierenden wie Lehrenden zu: Lehrveranstaltungen und Prüfungen sollen "wieder möglichst uneingeschränkt in den Hörsälen und Seminarräumen stattfinden können", Lernzonen, Bibliotheken, Mensen und Sporteinrichtungen wünscht man sich geöffnet. Und, so schreiben Faßmann, Uniko-Präsidentin Sabine Seidler, ÖH-Vorsitzende Sara Velić sowie Karl Weber von der Privatuniversitätenkonferenz und Raimund Ribitsch, der Vorsitzende der Fachhochschulkonferenz: Irgendwann solle "endlich wieder die eine oder andere Semester-Opening-Feier am Campus" veranstaltet werden können.

Also: "Daher rufen wir Sie gemeinsam dazu auf, die bestehenden Impfangebote anzunehmen!" Der Appell wurde auch in englischer Sprach veröffentlicht. (riss, 19.8.2021)