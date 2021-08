Johannes Rauch spricht sich für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan aus. Foto: APA/Neubauer

Der grüne Protest gegen den aktuellen Regierungskurs in Sachen Afghanistan wird immer lauter. Die Wiener Grünen unterstützten am Dienstagabend eine Demonstration, die die Absetzung von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) forderte. Zumindest beteiligte man sich mit dem Parteilogo am Demosujet, zur Veranstaltung "aufgerufen" haben wollte man dann auf STANDARD-Nachfrage doch nicht. Jedenfalls hielt die grüne Wiener Gemeinderätin Berîvan Aslan eine Rede vor Ort. Auch die außenpolitische Sprecherin Ewa Ernst-Dziedzic sprach sich bereits für die Aufnahme von besonders gefährdeten Personen aus.

Nun kritisiert der Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch (Grüne) den aktuellen Regierungskurs zum Thema massiv. Im Interview mit dem Ö1-"Morgenjournal" bezeichnete er die Haltung der ÖVP zu Afghanistan am Mittwoch als "Schande". Auch Rauch selbst befindet sich in Vorarlberg in einer Koalition mit den Türkisen.

Hitzebeständigkeit im Test

Er habe "ein gewisses Verständnis", wenn man vor Parteitagen und Landtagswahlen – eine Anspielung auf die anstehende Wahl in Oberösterreich – "Geräusche macht", sagte Rauch. "Aber die Art und Weise, wie das jetzt bei Afghanistan passiert, ist jenseitig, zurückzuweisen und eine Schande."

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sehe das genauso, meinte Rauch. Intern werde das auch "in aller Deutlichkeit" ausgesprochen. Er sei zwar auch ein Verfechter davon, dass zum Schluss das Ergebnis stimmen müsse, aber nun müssten auch die Auseinandersetzungen härter werden.

Auf die Frage, wie sehr es parteiintern schon brodle, antwortete Rauch: "Man braucht eine gewisse Hitzebeständigkeit, wenn man in der Küche ist. Wir haben gewusst, mit wem wir uns in eine Koalition begeben. Was wir tun, ist, bestmöglich dagegenzuhalten." Es gehe darum, Menschen in einem gemeinsamen solidarischen europäischen Akt aktiv dort herauszuholen, und zwar vor allem besonders gefährdete Gruppen wie Journalistinnen und Journalisten, Frauenrechtlerinnen oder Personen, die sich für eine faire Gerichtsbarkeit eingesetzt haben.

Warnung vor Isolierung in Europa

Erst Dienstagabend hatte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen ebenfalls deutlich für die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen: Es gebe eine rechtliche, moralische und politische Verpflichtung für die EU, jenen Menschen Schutz zu bieten, die ihr Land verlassen müssen. An der Spitze sollten Frauen und Mädchen stehen.

Innenminister Nehammer kritisierte kürzlich das Vorgehen der EU-Kommission in dieser Frage: Es seien "verwaschene Botschaften" ausgesendet worden, die zu einem Anstieg der organisierten Kriminalität und der Schlepperei aus Afghanistan führen würden. Die Aufnahme von Flüchtlingen schloss er neuerlich aus. Innenkommissarin Ylva Johansson hatte die EU-Länder zuvor aufgefordert, über das Umsiedlungsprogramm des Uno-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) mehr Schutzsuchende aus Afghanistan aufzunehmen. "Die Zurufe des Innenministers sind entbehrlich. Wir sind die, die säumig sind, nicht die Kommission", kommentierte Rauch die Äußerungen. Man solle sich in Europa nicht weiter isolieren.

Klimawandel "keine Schlagzeile"

Auch in Sachen Klimapolitik ließ Rauch kein gutes Haar am Zugang der ÖVP: Manche in der ÖVP würden wohl glauben, der Klimawandel sei nur eine vorübergehende Schlagzeile, die wieder verschwinde. Aber es gehe darum, jene zu entlasten, die am wenigsten an der Ursache, dem CO2-Ausstoß, beteiligt sind: Geringverdiener.

Seinem direkten Koalitionspartner in Vorarlberg richtet Rauch aus, dass es "natürlich notwendig ist, Straßenbauprojekte auf ihre Klimaschädlichkeit zu überprüfen". Dabei geht es um die von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) angekündigte Prüfung der Schnellstraße S18. Es werde einen Termin zwischen Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Gewessler geben. (van, 25.8.2021)