[Inland] Wann kommt die Covid-Impfung für die Kleinsten?

Schulstart mit Corona: "Kinder haben keine gute Lobby".

Popper: "Eine Million Menschen müssten zeitnah geimpft werden".

Blümel-Akten: U-Ausschuss erhielt nach Exekution tausende "unlesbare" Daten.

[Video] Laborfleisch: Klimarettung aus dem Reagenzglas?

[Wirtschaft] Chipmangel führt in Fahrzeugbranche zu Kurzarbeit – auch in Steyr.

Macht der digitale Euro unser Bargeld obsolet?

[Kultur] Abba bringen nach 40 Jahren neues Album heraus.

[Wetter] Sonnenschein prägt den Wettercharakter in ganz Österreich, Frühnebelfelder sind nur vereinzelt anzutreffen. Am Nachmittag bilden sich über einigen Alpengipfeln im Westen und Südwesten etwas mehr Quellwolken als zuletzt, in den meisten Fällen bleibt es aber weiter trocken. Der Wind weht generell nur schwach. Frühtemperaturen 7 bis 13 Grad, Tageshöchsttemperaturen 21 bis 26 Grad.

[Zum Tag] Hermine, Ida, Iris, Irmgard, Rosalia, Sven haben heute Namenstag.