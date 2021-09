Liebe Leserin, lieber Leser,

Eine aktuelle Flut an Fake-SMS sorgt gerade für eine Beschwerdewelle bei der zuständigen Behörde. Unter Vortäuschung einer Paketlieferung, die man via App überprüfen soll, wird Schadsoftware auf Smartphones hochgeladen.

Die neue, smarte Brille von Facebook kann Fotos und Videos aufnehmen. In Sachen Privatsphäre natürlich eine Bedrohung, was Mark Zuckerberg natürlich anders sieht. Bei einem anderen großen US-Tech-Konzern, Apple, liefert sich gerade eine Schlammschlacht mit einer Ex-Mitarbeiterin, die ihrem ehemaligen Arbeitgeber vorwirft, am Arbeitsplatz sexuell belästigt worden zu sein.

Weitere Neuigkeiten umfassen ein umstrittenes Militärprojekt, das von Amazon und Microsoft unterstützt wird, und Sony zeigte auf ihrem Showcase ihre Vision der nächsten Gaming-Generation.

Das alles und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen gute Lektüre!

Aktuelle Flut an Fake-SMS kann Smartphones infizieren und Daten stehlen

"Ray-Ban Stories": Facebooks erst smarte Brille nimmt Fotos und Videos auf

Apple feuert Managerin, nachdem sie sich über Belästigung beschwert hat

Project Maven: Umstrittenes Militärprojekt nach Google-Rückzieher von Amazon und Microsoft geheim weitergeführt

Playstation Showcase: Zahlreiche Neuankündigungen, darunter auch "Spider-Man 2"

Apple verweigert "Fortnite" trotz neuen Gesetzes in Südkorea Rückkehr in App Store

Von Smartwatch bis Stepper: Bastler spielen Stadia-Spiele an den absurdesten Orten