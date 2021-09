Ingrid Thurnher: Die ORF 3-Chefredakteurin wird ORF-Radiodirektorin. Foto: APA/Jäger

Radiodirektorin Ingrid Thurnher will sich "FM4 sehr genau anschauen" – GIS-Antrag überlässt der künftige General Roland Weißmann lieber dem amtierenden Alexander Wrabetz – Radioinfo geht an Weißmann

ORF-Zentraldirektoren von 32 der 35 Stiftungsräte bestellt, Landesdirektoren von 34 – Stephanie Groiss-Horowitz, Ingrid Thurnher, Eva Schindlauer und Harald Kräuter sind in Weißmanns Team – Drei FPÖ-Stiftungsräte enthielten sich

"Der Umbau der Berge": ORF-"Schauplatz" über neue Chaletdörfer und umstrittene Bauprojekte – Nora Zoglauer berichtet am Donnerstag über Millionenprojekte in Kärnten und Oberösterreich, die Proteste dagegen und Forderungen an die Politik

Podcast Serienreif: "Die Professorin" – Wie Black Lives Matter die Serienwelt verändert – Als Institutsvorstand stößt Sandra Oh in der Netflix-Comedy auf verkrustete Uni-Systeme. Doris Priesching spricht mit Filmwissenschafterin Andrea B. Braidt über Wokeness in Serien

Die alten und neuen ORF-Landesdirektorinnen und -direktoren im Überblick – Edgar Weinzettl übernimmt das Landesstudio Wien, Magazinchefin Waltraud Langer geht nach Salzburg, Esther Mitterstieler nach Tirol

"Downton Abbey", das Netflix-Finale von 2015: Aristokratische Auszeiten – Was mir da mein persönlicher Algorithmus jüngst nach oben gespült hat, war tatsächlich ein alter Hut

Momê, Brooklyn und die Kraft der Klänge: TV-Tipps für Donnerstag – Außerdem eine Reportage über Deutschlands Geld-Elite nach Corona und Tipps zum Reisen in der Pandemie – mit Radiotipps für Donnerstag

