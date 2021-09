Hier sind die Mediennews vom Dienstag:

Netflix-Doku "Ich weine jeden Tag": "Britney vs. Spears" Schuldig gemacht haben sich laut dem Film viele – Vater, Ex-Ehemann, Anwälte, Manager, Mitläufer und eine entfesselte Medienmeute

TV-Tagebuch Erfrischend anders: Grazer KPÖ-Chefin Elke Kahr bei Armin Wolf in der "ZiB 2" Auf eine Diskussion über die Gräueltaten des Kommunismus will sie sich nicht einlassen – immer wieder betont sie ihre Rolle als Lokalpolitikerin

Streaming Netflix gibt Zuschauerzahlen bekannt: "Bridgerton" und "Haus des Geldes" meist gesehen Gefolgt von "Stranger Things 3" und "The Witcher", gab Netflix-Content-Chief Ted Sarandos bei Web-Konferenz preis

Werberat startet Kampagne Mariusz Jan Demner: "Werbeverbote würden manche Branchen ziemlich ausradieren" Werberat-Präsident Michael Straberger und Agenturgründer Mariusz Jan Demner über drohende Werbeverbote, zentralistische Muskelspiele und die Wertschätzung für Werbung

Privatsender Christian Stögmüller neuer Vorstand bei Privatsender-Verband Der Radiomanager übernimmt den Vorsitz vom kürzlich verstorbenen Ernst Swoboda. Puls-4-Chef Markus Breitenecker wurde als stellvertretender Vorsitzender wiedergewählt

1936-2021 Entertainer und Schauspieler Peter Lodynski 84-jährig verstorben War auch als Autor, Regisseur und Zauberkünstler seit den 60ern im heimischen Showgeschäft tätig – Erhielt 1971 "Goldene Rose von Montreux" – Zuletzt Ensemblemitglied im Gloria Theater

Job Journalist Prantner wird Chef-Stratege im Außenministerium Ab November – Derzeitige Botschafterin in Israel, Hannah Liko, wird neue Kabinettschefin

Länderschätze "9 Plätze – 9 Schätze": 27 Kandidaten rittern im ORF um Finalplätze Am Nationalfeiertag treten neun Schönheiten aus den Bundesländern um die Gunst des Publikums in ORF 2 an

Mitdisktieren "Pro & Contra" zur Wahl in Deutschland Proteststimmen oder Richtungswechsel?

Switchlist Universum: Naturerbe Österreich, Josef Hader bei "Willkommen Österreich" – TV-Tipps für Dienstag Re: Gefährliche Gletscherschmelze, Pro und Contra zur Wahl in Deutschland, Die Kaviar-Connection, Wonder Woman, Report, Kreuz und quer, Schluss mit Perioden-Scham! – dazu die Radiotipps

ZDF-Serie Tränen für den Tyrannen: "Mein Freund, das Ekel" geht im ZDF in Serie Sechs Folgen entstanden mit tatkräftiger Unterstützung von Dieter Hallervorden und Alwara Höfels – Am 30. September im ZDF

Fernsehshow "Wetten, dass..?"-Sonderausgabe wird am 6. November ausgestrahlt Samstagabendshow wurde vor einem Jahr wegen Corona-Pandemie verschoben

Seriennews Susan Sarandon dreht TV-Drama mit Tochter Eva Amurri In der Musik-Drama-Serie "Monarch" beim Sender Fox spielt Sarandon eine Country-Sängerin

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Abend!