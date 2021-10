Liebe Leserin, lieber Leser,

das iPhone 13 Mini wird wohl das letzte seiner Art sein – so klein und kompakt. Ein Grund mehr, sich das kürzlich erschienene Apple-Gerät näher anzuschauen. In Südkorea fordern indes Internetanbieter Firmen wie Netflix zur Kasse zu bitten. Serien wie aktuell "Squid Game" würden für zusätzliche Datenmengen sorgen, die doch bitte auch bezahlt werden sollen.

Im Bereich Gaming fragen wir uns heute, ob ein PC nicht sinnvoller als Playstation 5 und Xbox Series X/S sind. Zudem deckt ein neuer Bericht die Nähe zu rechtsextremen Strömen bei einem polnischen Entwicklerstudio auf.

Professionelles Spielen ist demnächst wieder in der eBundesliga möglich, deren Anmeldung heute gestartet ist. Wer sich für seinen österreichischen Lieblingsverein demnächst in "FIFA 22" messen will, der hat bald die Gelegenheit dazu.

Viel Vergnügen beim Lesen!

iPhone 13 Mini im Test: Das vielleicht letzte seiner Art

Weshalb man als PC-Spieler keine Next-Gen-Konsole braucht

"Squid Game": Drama-Serie zu erfolgreich für Südkoreas Internetanbieter

Destructive Creations: Bericht deckt Rassismus und Islamhass beim Entwicklerstudio auf

Trump will Ende seiner Blockade bei Twitter vor Gericht erzwingen

eBundesliga: Virtuelle Bundesliga geht in die bereits fünfte Saison