[Inland] Hartnäckig halten sich Gerüchte über türkise Umbildung. Finanzminister Gernot Blümel wolle sich selbst aus der Schusslinie nehmen, da könnten auch andere Minister auf der türkisen Regierungsbank den Platz wechseln.

[Wirtschaft] 1.715 Euro Ersparnis für eine Gutverdiener-Familie, 438 Euro für eine Alleinerziehende: Was der Steuerbonus wem bringt.

Ökosoziale Steuerreform fix: CO2-Preis startet bei 30 Euro, Entlastung auch für Kleinverdiener.

"Pandora Papers" decken auf, wie hunderte Politiker Steueroasen nützen.

Weniger Sozialstaat, mehr Inflation: Abtragen der Corona-Schulden wird schmerzhaft.

[Kommentar] Diese Steuerreform ist noch zu wenig.

[International] Neuer Facebook-Skandal erreicht Washington.

Beim deutschen Sondieren steht Speeddating auf dem Programm.

[Panorama] Ermittlungen nach möglichem Übergriff eines Polizeibeamten bei Corona-Gegendemo.

[Web] iPad Mini im Test: Das perfekte Tablet für ... ja für wen eigentlich?

[Sport] Der Krampf ums Eierlaberl: Warum sich Football in Europa schwer tut.

[Wetter] In der Osthälfte Österreichs überwiegt zum Wochenstart noch einmal der Sonnenschein. Frühnebel sind selten und lösen sich rasch auf. Deutlich mehr Wolken den ganzen Tag gibt es hingegen von Vorarlberg bis Salzburg sowie auch in Osttirol und Oberkärnten. Vor allem im äußersten Westen sowie im Südstau der Alpen ist vereinzelt mit Regen zu rechnen. Der Wind weht abseits der Berge meist nur noch schwach. In der Früh 7 bis 16 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind von West nach Ost mit 16 bis 27 Grad erreicht.

[Zum Tag] Heute ist Welttierschutztag.