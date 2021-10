Liebe Leserin, lieber Leser,

Facebook will Medienberichten zufolge seinen Namen ändern und setzt auf den Begriff des "Metaverse". Doch was bedeutet das eigentlich? Außerdem: Die Opfer des Produktionsstudios "Girls Do Porn" schließen einen Vergleich mit Pornhub. Und: Das Pixel 6 wurde vorgestellt. Wir wünschen gute Lektüre!

Zwischen PR-Stunt und Zukunft des Internets: Was ist Facebooks Metaverse?

Pixel 6: Google bläst mit Kampfpreis und eigenem Prozessor zum Angriff auf Apple und Samsung

Opfer von "Girls Do Porn" schließen Vergleich mit Pornhub

Bitcoin-ETF: Kurs schießt über Marke von 63.000 Dollar

Android 12: Das größte Smartphone-Update seit Jahren im Test

Wie soll Facebook künftig heißen?

Verfahren der Datenschutzbehörde gegen Casinos Austria