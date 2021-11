Die Schwächen schwächen, die Stärken stärken. Immer ein kluger Ansatz. VW trachtete, ihn auch bei der Tiguan-Modell pflege zu beherzigen, unter anderem, indem ihm im Antriebskapitel eine Plug-in-Hybrid-Version beigesellt wurde, und zwar in einer Konstellation, die im Konzern bereits weite Verbreitung findet: 1,4-Liter-Turbobenziner mit 110 kW (150 PS), E-Motor mit 86 kW (117 PS), Systemleistung 180 kW (245 PS), 6-Gang-DSG, Frontantrieb.

So golden der Herbst. Da lupft der weiße Tiguan die langen Brauen, die er mit dem Facelift bekommen hat. Elektrisch kommt der Plug-in-Hybrid bis zu 50 km weit. Foto: Stockinger

Den hatten wir Gelegenheit, uns genauer anzusehen, und kurz gesagt konnten wir dabei beobachten: Mit rund 40 km Realreichweite ließen sich praktisch alle innerstädtischen Wege elektrisch bewältigen. Ist guter Schnitt, manche können mehr, manche weniger. Im Langstreckenschnitt ergaben sich Verbrauchswerte von 7,0 Liter Benzin und 3,1 kWh Strom auf 100 km. Der Kofferraum (476 bis 1516 l) ist dem konventionell motorisierter Tiguans (615 bis 1655) unterlegen, hauptsächlich, weil den Platz unter der Abdeckung die Batterie beansprucht, ein fast generell bauarttypisches Manko.

Foto: Stockinger

Plug-in-Hybrid also, so viel zur Wahl der Waffen. Die eine fährt mit der streckenweise atomstrombetriebenen Bahn nach Schottland, die andere chartert für 50 km einen Privatjet, wir bewegten uns auf Achse, jede(r) wie sie (er) will. Wie hatte es Karl Valentin in seinem Beitrag über illubrase Kolledation so trefflich formuliert? "Ein Regierungsrat kann auf einem Motorrad (heute würde man sagen: Fahrrad) fahren. Umgekehrt unmöglich."

Hier wird angesteckt: Stromzufuhr an der linken Flanke vorn. Foto: Stockinger

Wende zum Touch

Weil einerseits Strom in immer mehr Fällen zum Antrieb verwendet wird, er andererseits bei uns hymnisch besungen wird, dachten wir: Folgen wir doch mal seinem Lauf. Ihrem. Nicht von den Quellen weg – Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg, hatten wir in der Volksschule gelernt –, sondern von Wien runter und wieder rauf. Dort in die Ecke, wo ihr ein aus Südtirol stammender Kumpel zuläuft: die Drau.

Foto: Stockinger

Grafik: Der Standard

Ziemlich genau dort liegt eine berühmte historische Stätte, Mohatsch, wo 1526 das ungarische Aufgebot vernichtend von den Türken geschlagen worden war, drei Jahre später standen sie vor Wien. Quasi goldener Herbst auf blutgetränktem Boden. Anschließend weiter nach Fünfkirchen – hat sich 2010 als europäische Kulturhauptstadt prächtig herausgeputzt – und in die ganze Region der einstigen "Schwäbischen Türkei", inklusive Mecsek-Gebirge (Zungenbrecher gefällig? Schloss Püspökszentlászló) und Willander Berge wegen der exzellenten Weine.

Ja, und dabei bestätigte der Tiguan den Grundsatzverdacht auf Langstreckeneignung. Wenn jemand eine Reise tut. Du steigst auch nach Stunden Fahrt entspannt aus und gern wieder ein (legst die Autobahnfahrt dabei zwar meist nahe am Strom zurück, aber nicht mit), der Kofferraum reicht, trotz erwähnter Schrumpfung, mehr als locker für zwei Reisende plus zuwachsende Weinkartons, und gefriert morgens einmal Tau auf den Außenspiegeln: Spiegelheizung ein, schon gibt’s wieder klare Sicht in jede Richtung.

Löblich ist noch generell das sehr durchdachte Innenraumkonzept. Dass der Tiguan indes bei der Bedienung jetzt auch die Wende zum totalen Touch mitmacht: na ja ... (Andreas Stockinger, 17.11.2021)