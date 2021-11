Die Schulen seien eines der schwierigsten Themen im Lockdown, so war es von Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) bei der Pressekonferenz zu vernehmen. Eltern sollen, wo es möglich ist, die Kinder zu Hause lassen, es gäbe Unterricht in der Schule, die Kinder und Jugendlichen müssen aber nicht hingehen. Sprich Eltern sollen entscheiden, wie sie Schule im vierten Lockdown handhaben wollen beziehungsweise können. Von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) war zu hören, dass kein flächendeckendes Distance-Learning stattfinden wird und falls es technisch möglich ist, man virtuell am Unterricht teilnehmen kann. "chrissal1234" berichtet von den ersten Infos der Schule:

Keine Sonderbetreuungszeit

Da die Schulen im Lockdown offen haben, gibt es für Eltern auch keinen Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit, da dieser nur bei behördlich geschlossenen Schulen oder wenn das Kind in Quarantäne ist greift. "Das Chaos für die Lehrer ist programmiert, und die moralische Verantwortung wird auf die Eltern abgeladen, ohne sie zu unterstützen", kommentiert Stefanie Ruep im STANDARD. Wo wird Schule für Ihre Kinder im Lockdwon stattfinden?

Wie werden die kommenden Wochen in Ihrer Familie?

Wie haben Sie die Entscheidung getroffen, ob Ihre Kinder die Schule besuchen oder zu Hause betreut werden? Welche Informationen haben Sie von der Schule Ihres Kindes erhalten? Tauschen Sie sich im Forum aus! (wohl, 22.11.2021)