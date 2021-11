Alexander Wrabetz, bis Jahresende ORF-General, warf die große Medienorgel noch einmal an für eine ORF-Impflotterie. Foto: screenshot, tvthek.orf.at

Hier kommen die Mediennews von heute:

Covid-Initiative: Warum der ORF eine Impflotterie ins Leben rief – Initiative des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unter Alexander Wrabetz für gesellschaftliches Anliegen – Kanzler und Gesundheitsminister wurden informiert

TV-Tagebuch: "Stöckl live": "Das Problem ist das Virus, die Lösung ist die Impfung" – Moderatorin Barbara Stöckl gab das Motto der hochpolitischen, aber politikerfreien Sendung vor

Programm 2022: Impflotterie, "Starmania" mit Schlager, "Der talentierte Herr Schmid": Das kommt im ORF – Das Jahr eins nach Wrabetz bringt den multimedialen Newsroom, ein neues "ZiB"-Studio, Klimamagazin und Europa-Journal, "Soko Linz" und den Start des ORF-Players

Nicht rechtskräftig: Fellner-Medien müssen "Krone"-Herausgeber Dichand entschädigen – Das Straflandesgericht Wien sieht "keinen Anhaltspunkt", dass Christoph Dichand hinter den zahlreichen Belästigungsvorwürfen gegen Wolfgang Fellner stehe

Interview: Synchronsprecherin: "Liebe zu Prinzessin Leia kam mit Begeisterung der Fans" – Sie ist die Stimme von Fran Fine, Bibi Blocksberg und vielen mehr. Susanna Bonaséwicz ist eine der gefragtesten Synchronsprecherinnen. Spardruck in der Branche sieht sie skeptisch

Staffelstart: "Succession": Eine herrlich verkommene Familie – Schimpftiraden, Postenschacher und Schreiduelle: Die Seifenopernkomödientragödie in einem Medienkonzern geht in die dritte Staffel

Forum+: Mitdiskutieren bei "Pro & Contra": Offene Schulen – Kalkuliertes Risiko oder verantwortungsloses Handeln? – Ab 22.20 Uhr auf Puls 4

International Emmy Awards: Auszeichnungen für "Call my Agent", "Tehran", "The Song of Lory" – Britischer Doppelsieg bei den Darstellern für Hayley Squires als Pornostar in "Adult Material" David Tennant als Serienmörder in "Des" – Produktionen aus acht Ländern geehrt

"Arcane" auf Netflix: Magie, Intrigen, Klassenkampf und zwei ungleiche Schwestern – Das auf "League of Legends" basierende Animationswerk ist ein Must-see – nicht nur für Kenner des Spiels

Richtlinien: Spacey muss "House of Cards"-Produktionsfirma 30 Millionen zahlen – Schiedsgericht hatte nach Vorwürfen von sexuellen Übergriffen festgestellt, dass er gegen die Verhaltensrichtlinien verstoßen hatte

Switchlist: Kolumbien, Geliefert, Report, Yoga und 7 Göttinnen, One-Way-Ticket aus Budapest – Ungarn in Berlin, Misha und die Wölfe, Willkommen Österreich: TV-Tipps für Dienstag

