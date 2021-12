Laura Sachslehner dürfte die ÖVP-Karriereleiter emporsteigen. Foto: STANDARD/Corn

Die Personalrochaden in der ÖVP sind um ein Kapitel reicher: Laut STANDARD-Informationen wird die 27-jährige Wiener Gemeinderätin Laura Sachslehner neue Generalsekretärin der Volkspartei. Sie folgt Axel Melchior nach. Die ÖVP bestätigte dies in einer Aussendung am Montagabend. Der Wechsel sei "für die kommenden Wochen geplant".



Sachslehner kam nach der Wien-Wahl 2020 mit einem Grundmandat aus dem dritten Bezirk in den Gemeinderat, außerdem ist sie stellvertretende Landesgeschäftsführerin der Wiener ÖVP. Von 2014 bis 2017 war sie Büroleiterin der Jungen Volkspartei (JVP).

Melchior hatte die Funktion des Generalsekretärs Anfang 2020 übernommen, als sein Vorgänger, der neue Bundeskanzler Karl Nehammer, ins Innenministerium wechselte. (red, APA, 6.12.2021)