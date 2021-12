Marybeth Kiczenski über diese Aufnahme, die sie in Bayfield, Wisconsin, USA, machte: "Der Sonnensturm, der keiner war: Die Ereignisse, die sich vom 3. November 2021 auf den 4. November 2021 ereigneten, werden mir für immer in Erinnerung bleiben. Das in dieser Nacht entfachte Polarlicht wurde durch eine Kombination aus einer Sonneneruption der Klasse M und einem CME (Koronaler Massenauswurf, Anm.) ausgelöst, die für sich genommen nicht viel ausmachten, aber zusammen eine gewaltige Wirkung hatten. Niemand hatte dies wirklich kommen sehen. Ich fuhr an einen Ort, an dem ich noch nie zuvor gewesen war – was immer ein Wagnis ist –, aber es hat irgendwie geklappt! Die Suche nach Kompositionen in der Dunkelheit ist immer eine Herausforderung. Die Menge an Farbdetails in diesem Bild ist erstaunlich. Ich habe noch nie so viel Blaugrün und Lila gesehen. Die ganze Nacht fühlte sich wie ein Traum an."