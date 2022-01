Manfred Srb ist am 8. Jänner gestorben, nur wenige Tage nach dem Tod seiner Frau Annemarie Srb-Rössler. Srb war Diplomsozialarbeiter und zwischen 1986 und 1994 einer der ersten grünen Abgeordneten im Nationalrat. In einer Aussendung würdigten die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer und die Behindertensprecherin Heike Grebien Srbs Engagement: "Manfred Srb hat als erster selbst Betroffener im Hohen Haus für die Behindertenpolitik in Österreich völlig neue Perspektiven eröffnet. Er hat wichtige Pionierarbeit geleistet und war ein großer Kämpfer für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung." Ein fotografisches Andenken von Robert Newald. (18.1.2022)

29. Oktober 1986: Manfred Srb vor dem Parlament. Foto: Robert Newald

23. November 1986: Srb (Bildmitte) bei seinem Wahlfest mit Freunden im Lokal Casework. Foto: Robert Newald

24. Oktober 1987: Einer der Redner bei der gesamtösterreichischen Demo gegen Arbeitslosigkeit, Sozialabbau und Bildungsstopp. Foto: Robert Newald

11. August 1988: Beobachter bei der Räumung der besetzten Häuser Aegidi-/ Spalowskygasse. Foto: Robert Newald