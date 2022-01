In manchen Regionen war es Eselspinguinen bisher zu frostig. Nun siedeln sie sich zunehmend auch in südlicheren Gebieten an. Foto: Marco Simoni / imago / robertharding

Auf einer Forschungsexpedition hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace bisher unentdeckte Pinguinkolonien gefunden. Darunter fallen eine neue Ansiedlung der Eselspinguine auf der Andersson-Insel an der Ostseite der Antarktischen Halbinsel und die ersten jemals gemeldeten Funde dieser Spezies in einem unerforschten Archipel an der Nordspitze. Beide Kolonien gehören zu den südlichsten Aufzeichnungen von Eselspinguinen auf der Ostseite der Antarktischen Halbinsel.

Bisher war es in der Region viel zu eisig für den Eselspinguin – dessen Warn- und Paarungsgeschrei an Esel erinnert –, um erfolgreich Küken aufzuziehen. Vor dieser Entdeckung war nur ein einziges Nest derartig weit im Süden gefunden worden. Doch jetzt haben Forschende der öffentlichen Stony-Brook-Universität in New York eine Kolonie von 75 Küken auf Andersson Island entdeckt. Die Pinguinart gilt als nicht gefährdet.

Die Forschungsergebnisse zeigen laut Lukas Meus, Meeresexperte bei Greenpeace in Österreich, die drastischen Auswirkungen der Klimakrise auf die Antarktis und deren Bewohner wie eben Pinguine. Die Zunahme der Eselspinguine allein mag positiv erscheinen, doch "gleichzeitig verlieren andere Arten wie der Kaiserpinguin an Lebensraum und drohen, in wenigen Jahrzehnten auszusterben. Durch industrielle Fischerei landen Pinguine außerdem als Beifang qualvoll in den Netzen der Industrie. Für den Schutz der Pinguine und anderer Meeresbewohner müssen wir die Klimakrise bekämpfen und weitreichende und starke Meeresschutzgebiete umsetzen", sagt Meus.

Gefahr durch Klimaerhitzung und Fischerei

Greenpeace appelliert an politische Entscheidungstragende, ein starkes UN-Hochseeschutzabkommen abzuschließen. Die vierte Verhandlungsrunde ist für den Monat März angesetzt. Aktuell sind Mitglieder der Umweltschutzorganisation mit dem Schiff Arctic Sunrise und einem US-amerikanischen Wissenschaftsteam in der Antarktis unterwegs, um Pinguinforschungen durchzuführen. Pinguine zählen laut der NGO zu den sogenannten Sentinel-Arten, sind also ein wichtiger Indikator für den Zustand des antarktischen Ökosystems.

Tendenz steigend: Im Gegensatz zu anderen Arten sind Eselspinguine nicht gefährdet und breiten sich weiter in den Süden aus. Dies könnte bei anderen Spezies für Probleme sorgen. Foto: Stephen Roberts

Durch Klimaerhitzung und industrielle Fischerei verändern sich Bestände und Ausbreitung von Pinguinen in der Antarktis rapide. Bei einer Greenpeace-Expedition in die Antarktis im Jahr 2020 wurde festgestellt, dass die Kolonien der Zügelpinguine auf Elephant Island zusammengebrochen sind, und zwar um bis zu 77 Prozent in den letzten 50 Jahren.

Rückgang der Artenvielfalt

Forschende führen bei der aktuellen Expedition erstmals Zählungen von Pinguinkolonien auf abgelegenen Inseln der östlichen Antarktischen Halbinsel durch, um wichtige Datenlücken über den Zustand der Bestände zu schließen.

"Auf dieser Expedition untersuchen wir Teile der Antarktischen Halbinsel, in denen Pinguinkolonien von Satelliten aus gesichtet, aber noch nie zu Fuß erkundet wurden. Die Kartierung dieser abgelegenen Inselgruppen wird uns aufzeigen, wie die Pinguine in dieser Region auf die rasche Klimaerhitzung reagieren", sagt Heather J. Lynch, Professorin für Ökologie und Evolution an der Stony-Brook-Universität und eine der Leiterinnen der Expedition. "Wie erwartet finden wir Eselspinguine fast überall, wo wir hinschauen – ein weiterer Beweis dafür, dass die Klimaerhitzung die Artenvielfalt auf der Antarktischen Halbinsel drastisch verändert." (APA, red, 21.1.2022)