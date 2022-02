In Österreich werden immer wieder Filme gedreht. Erst kürzlich im 22. Bezirk in Wien. Haben Sie von Dreharbeiten schon einmal etwas mitbekommen oder waren gar Statistin oder Statist?

Österreich ist ein schönes Land. Was liegt da näher, als ihm auch würdige filmische Denkmäler zu setzen. Dass heimische Produktionsfirmen hier filmen, liegt auf der Hand. So erkennt man zum Beispiel in Josef Haders Film "Die wilde Maus" eindeutig die Grätzeln in Wien und natürlich den Prater. Ermitteln Moritz Eisner und Bibi Fellner in Mordfällen, kann es schon mal passieren, dass man zum "Tatort"-Filmset stößt. Aber auch internationale Filmteams landen immer wieder mal in Österreich für ihre Produktionen.

Warner Bros.

Musik, Liebe und Action

Zu den Klassikern zählt wohl "Before Sunrise", wo Ethan Hawke und Julie Delpy eine Nacht durch Wien spazieren, bevor sich ihre Wege wieder trennen. Salzburg rückt bei dem für heimische Cineasten weniger bekannten Film "Sound of Music" ins Rampenlicht, und Tom Cruise drehte für "Mission Impossible" in Wiener U-Bahn-Stationen und der Staatsoper.

Bereits 1965 wurde die Bergkulisse in Salzburg zum Drehort für niemand Geringeren als die Beatles für den Film "Help". Und schließlich beehrte James Bond bei Dreharbeiten die Festspielbühne in Bregenz, wo auch zahlreiche Statistinnen und Statisten für "Ein Quantum Trost" zum Einsatz kamen.

Erst kürzlich waren Schüsse, Explosionen und Hubschraubereinsätze im 22. Wiener Bezirk zu beobachten. Denn auf der Donauplatte wurde mit Hollywoodstar Chris Hemsworth der Netflix-Film "Tyler Rake" gedreht. Neben vielen Wohnungen und Büros befindet sich in unmittelbarer Nähe das Impfzentrum, was auch so einige Schaulustige brachte. Aber Dreharbeiten können auch ziemlich langatmig sein, wie "Uhtred" beobachten konnte:

Haben Sie schon einmal Dreharbeiten miterlebt?

Bei welchen Filmen oder Serien haben Sie einen Blick hinter die Kulissen werfen können? Waren Sie schon einmal Statistin oder Statist? Und erkennen Sie in Filmen die Drehorte wieder? (wohl, 21.2.2022)