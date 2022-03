Markus Braun weist alle Vorwürfe zurück, er sieht sich selbst als Opfer. Foto: Reuters/FABRIZIO BENSCH

Düsseldorf/München – Das heurige Jahr steht im Zeichen der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals. Die Staatsanwaltschaft München erhebt nun – wie im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt – Anklage gegen den ehemaligen Ex-Wirecard-Chef Markus Braun im Betrugsskandal.

Der Österreicher sitzt seit fast 20 Monaten in der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen in Untersuchungshaft. Sein Co-Vorstand Jan Marsalek ist seit dem spektakulären Zusammenbruch des Zahlungsdienstleisters im Juni 2020 auf der Flucht – er wird in Russland vermutet. Er und andere Beschuldigte könnten allerdings zu einem späteren Zeitpunkt noch angeklagt werden. Braun hingegen wird wohl noch länger in Augsburg-Gablingen sitzen, wenn es zum Prozess kommt. Und danach sieht es derzeit aus, wie das Handelsblatt berichtet.

Auf 480 Seiten beschuldigen die Ermittler den 53-jährigen des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, der Veruntreuung von Konzernvermögen, Bilanzfälschung sowie Manipulation des Wirecard-Aktienkurses, schreibt das Handelsblatt.

Betrugsskandal

Zur Erinnerung: Im Juni 2020 stellte sich heraus, dass hinter der vermeintlichen Erfolgssaga des in Deutschland wie Österreich hochgejubelten Konzerns ein veritabler Betrugsskandal steckt: 1,9 Milliarden Euro, ein Viertel der Bilanzsumme, fehlten – Wirecard rutschte in die Pleite, und Braun kam in Untersuchungshaft.

Spätestens seit 2015, davon gehen die Ermittler, die seit Sommer 2020 laut Handelsblatt 450 Zeugen vernommen, üppigen E-Mail-Verkehr sowie Chatnachrichten gesichtet und Dokumente sichergestellt haben, sollen Braun und Mitstreiter gewusst haben, dass Wirecard mit den tatsächlichen Geschäften Verluste erzielte. Um die Fassade zu wahren, sollen sie die Bilanzsumme und das Umsatzvolumen von Wirecard durch das Vortäuschen von Einnahmen aus Geschäften mit sogenannten Drittpartnern aufgebläht haben, um finanzkräftiger und für Investoren und Kunden attraktiv auszusehen und um an weitere Kredite zu kommen.

Bis zu zehn Jahre Haft

Mit auf der Anklagebank sitzen neben Braun zwei weitere Manager, unter anderem der ehemalige Chefbuchhalter und Vizefinanzvorstand Stephan von Erffa. Den früheren Wirecard-Machern drohen bis zu zehn Jahre Haft, sollte es zu einem Prozess und zu einer Verurteilung kommen. Eine Bestätigung der Staatsanwaltschaft München gegenüber dem Handelsblatt steht noch aus. Die Staatsanwaltschaften sind grundsätzlich in Haftsachen zur Eile angehalten, damit Beschuldigte nicht ohne Urteil für lange Zeit im Gefängnis sitzen.

Nach einer Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft muss allerdings erst die vierte Strafkammer des Landgerichts München I entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird und es damit zu einem Prozess kommt. Als realistisch gilt laut Handelsblatt eine Entscheidung im Sommer. Dass es zur öffentlichen Hauptverhandlung kommt, gilt demnach als sicher. Der Prozess dürfte dann im Herbst starten. (red, 13.3.2022)