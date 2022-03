Eines der Kochbücher, die in den vergangenen Monaten in meiner Familie am häufigsten zur Hand genommen wurden, ist das im Herbst erschienene Kochbuch von Yotam Ottolenghi mit dem Titel "Shelf Love" (erschienen bei Dorling Kindersley), das den Auftakt einer neuen Serie der "Ottolenghi Test Kitchen"-Reihe darstellt.

Für die EssBar haben wir das Rezept Pulled Pork Vindaloo in halber Menge nachgekocht. Im Gegensatz zum Buch wurden statt Burger-Buns Fladenbrot-Stücke gefüllt, beim Aufwärmen der Reste gab es dann Buns. Meiner Meinung nach passt das Fladenbrot in dem Fall besser zu dem stark gewürzten Fleisch.

Pulled Pork im Fladenbrot. Foto: Petra Eder

Der meiste Aufwand bei diesem Rezept ist die Zubereitung der Gewürzpaste, zum Fleisch passt als Fülle sehr gut ein Krautsalat. Wir haben einfach Weißkraut und Karottenstreifen wie bei einem Coleslaw zubereitet und mit nur ganz wenig Dressing vermischt. Ein ausführliches Rezept gibt es in der USA-EssBar.

Bei der Gewürzpaste wurde hier etwas abgewandelt, mit weniger Zimt und wenig Chili gewürzt. In Klammern die Angaben laut Kochbuch.

Zutaten für 4 Personen (halbe Menge im Vergleich zum Buch)

Gewürzpaste

1 Zimtstange (1,5)

7 Kardamomkapseln

3/4 TL schwarze Pfefferkörner

2 (5) getrocknete (Kaschmir-)Chilischoten, Stiele entfernt

3/4 EL Kreuzkümmelsamen

1 TL schwarze Senfsamen

1/8 (1/4) TL Nelkenpulver

5 geschälte Knoblauchzehen

25 g Ingwer, geschält und grob gehackt

1/2 EL Zucker

1 EL Tomatenmark

45 ml Apfelessig

75 ml Kokosmilch

Fleisch

1,1 kg Schweinsschulter ohne Knochen

1,5 EL Sonnenblumenöl



1,5 Zwiebeln, grob gehackt (ca. 220 g)





Zusätzlich:

10 g Koriandergrün, grob gehackt, 1 EL Limettensaft, Salz und Pfeffer





Zum Servieren:

250 g griechisches Joghurt

60 g Mangochutney (wir verwendeten Birnenchutney, Anm.)





4 Buns oder 1 großes Fladenbrot