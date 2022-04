Ein Angel Food Cake (Engelskuchen) ist ein besonders luftiger und leichter Kuchen. Er wird aus aufgeschlagenem Eiklar, Zucker und Mehl gemacht und enthält weder Öl noch Backtriebmittel wie Backpulver. Geschmacklich ähnelt er einem Biskuitteig.

In den USA wird dieser Kuchen in einer speziellen Backform, einer Angel-Food-Cake-Form, gebacken. Diese ähnelt einer Gugelhupfform, hat aber einen flachen, abnehmbaren Boden. Wichtig ist, die Form nicht einzufetten, denn dadurch kann sich der Teig beim Aufgehen im Ofen an den Wänden festhalten. Eine Kranz-Springform, wie hier, kann notfalls auch verwendet werden. Dann ist es aber etwas mühsamer, den Kuchen gut aus der Form zu bekommen.

Der Kuchen wird nach dem Backen zum Abkühlen auf den Kopf gestellt, damit er durch sein Eigengewicht nicht zusammengedrückt wird. Das Ergebnis ist ein wolkenartiger, weicher Kuchen, der mit Schlagobers und frischen Früchten bzw. einer Beerensauce (außerhalb der Saison sind Tiefkühlfrüchte eine gute Alternative) serviert wird.

Kuchen (24–26 cm Ø Form):

10 Eiweiß (Größe M, ca. 330 g)

(Größe M, ca. 330 g) 120 g glattes Mehl (W480)

(W480) 250 g feiner Kristallzucker

1 TL Zitronensaft

1 TL Vanilleextrakt (oder Vanillezucker)

Prise Salz

Beerensauce:

170 g frische oder tiefgekühlte Beeren

3 EL Zucker

Zum Servieren:

Schlagobers